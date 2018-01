Wordfeud, Scrabble en de woordenschat van het Nederlands

Eerst maar even de kwestie zelf. Ik ken wel het dialectwoord 'ont', dat iets als 'smerig' of 'vuil' betekent ('onte viezerik!' kun je dan tegen iemand zeggen). Bij nagaan blijkt dat dit inderdaad het woord is dat Wordfeud bedoelt. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal vind je ook nog het al heel lang verouderde voorzetsel of voegwoord, dat toch nog bij schrijvers als Guido Gezelle en Stijn Streuvels aangetroffen wordt ('Hij bekroop dien beer, stilzwijgende, ont hij half verschrikt de nagelen van zijn rooden klauw gewaar wierd'). Het betekent 'totdat', en het is ongetwijfeld verwant aan het hedendaagse Engelse 'unto' (hoewel het geen invloed van het Engels is, omdat het woord al in het oud-Noors wordt aangetroffen).

