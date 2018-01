Woorden die maken dat groot en onbegrijpelijk gevaar minder dreigend lijkt

Ook als de kinderen nog klein zijn. Dan is het vooral zaak om de slaapjes van het kroost nuttig te besteden. Zeg maar zoals Hanneke van Eijken doet: “Met een beetje geluk heb je honderdtwintig minuten tijd / om een gedicht te schrijven / als je peuter slaapt’.

Het is een kort fragment uit ‘Kozijnen van krijt’, de nieuwe bundel van dichter en jurist Van Eijken. Zij debuteerde in 2013 met ‘Papieren veulens’, die terecht lovend werd onthaald en bekroond werd met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.

De stap van dat debuut naar haar nieuwe werk is niet zo groot, want het fluisterende onheil dat in die eerdere gedichten op de loer lag, is ook in deze bundel voelbaar.

Vreemd is dat niet Vreemd is dat niet: wie vader of moeder wordt, die wil dat slapende peutertje tegen alles beschermen. De tijd dat de wereld nog klein en overzichtelijk was (‘de tuin / die ommuurd was en veilig’) is voorbij. Steeds sterker het besef van sterfelijkheid en van gevaar dat overal dreigt. In de buitenwereld, maar ook binnenshuis. Van Eijken waarschuwt vast: ‘droog handdoeken / nooit op de kachel’. De dichter bouwt, net als Willy Alberti en zoveel andere ouders, liefst een muurtje, ‘een stelling om achter te schuilen // een deken om ons heen’. Dat doet ze met taal, met tere, bijna zachte regels, zonder al te veel hoofdletters en leestekens, alsof punten en komma’s die deken onnodig ruw zouden maken. Het zijn woorden als een beschermende vacht die maken dat groot en onbegrijpelijk gevaar iets minder dreigend lijkt. Gevaar als de gewelddadige aanslagen in Brussel of Parijs, geweld dat niemand kan uitleggen, ook een moeder niet aan haar kind. ‘ik heb geen antwoor- den, zoon / op de wereld die soms pijn heeft, op blauwe plekken / en geweld’.