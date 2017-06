Wonder Woman is een superheldin op wie je meteen verliefd bent

Als klein meisje wil Diana al vechten. De Amazones bij wie ze opgroeit, doen niet anders: boogschieten, zwaardvechten, stunts te paard, bungyjumpen. Hun zwaargetrainde lichamen is niets te gek. Haar moeder, koningin Hippolyta (Nielsen), leidt de vrouwengemeenschap op een paradijselijk eiland, gecreëerd door de goden van de Olympus. Haar grote voorbeeld is tante Antiope (Wright), een krachtige, waardige krijgsvrouw.

Lees verder na de advertentie

'Hoe véchten vrouwen hierin?', roept ze bij de zoveelste outfit met korset en smalle rok

De stripverfilming 'Wonder Woman' begint in een lusthof van bloeiend groen, turquoise zeewater en bruine kledij, beelden die naadloos overvloeien in Michelangelo-achtige taferelen, die de voorgeschiedenis laten zien. Een verstandige vrouw zou hier niet weg willen.

Diana wel. Opgegroeid tot een dappere jonge vrouw die honderden talen spreekt, weet ze wanneer ze elders nodig is. Een Engelse vliegenier-spion spoelt aan en vertelt over de Eerste Wereldoorlog. Oorlog? Diana heeft geen flauw idee wat dat is, maar bij onrecht veert ze op.

Tekst loopt door onder afbeelding

© Alex Bailey

Feministische observaties Regisseuse Patty Jenkins maakte met haar energieke hoofdrolspeelster, voormalig Miss Israël Gal Gadot, een enerverende film over een superheldin op wie je onmiddellijk verliefd wordt. Diana is warm en nuchter, nieuwsgierig en grappig. Geen getormenteerde ziel die een jeugdtrauma moet compenseren, maar een vrouw die met open blik en hooguit een kleine denkfrons in het Londen van eind jaren tien terechtkomt. 'Hoe véchten vrouwen hierin?', roept ze verbijsterd in een paskamer bij de zoveelste outfit met korset en smalle rok. Dat ze voor lust geen man nodig heeft, brengt de spion (Pine, haar erg leuke tegenspeler) in verwarring, maar niet van zijn stuk. Dat de eerste helft, met geestig feministische observaties, sterker is dan de tweede, waarin met veel bombast nietszeggende slechteriken moeten worden bestreden, is jammer maar belooft veel. Jenkins en Gadot hebben goud in handen voor een fantastische filmreeks. Bekijk hier alle filmrecensies van Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.