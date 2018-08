Woekerhandelaren in concertkaartjes krijgen een podium minder

Dat maakte eigenaar Ticketmaster vandaag bekend, het bedrijf dat in Nederland verantwoordelijk is voor de kaartverkoop van zowat alle grote popconcerten en veel andere evenementen. Seatwave, waarop mensen gekochte kaartjes kunnen doorverkopen, wordt namelijk veelvuldig misbruikt.

“We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen”, schrijft de kaartjesverkoper op haar website.

Gewilde kaartjes voor artiesten als Adele of Beyoncé werden de afgelopen jaren voor honderden euro’s op Seatwave aangeboden – een veelvoud van de oorspronkelijke prijs. Dit tot grote ergernis van concertliefhebbers die in de voorverkoop naast deze kaartjes grepen. Dat Seatwave daarbij nota bene eigendom van Ticketmaster was, bleek voor het bedrijf zelf ook moeilijk uit te leggen, nu het lijkt het te zwichten voor publieke opinie.

Dat ligt ietsje anders, zegt Jordy Bos van Ticketmaster Nederland. “We zijn al jaren bezig een klantvriendelijker platform te creëren waarop mensen die onverhoopt niet kunnen toch veilig hun kaartjes kwijt kunnen." Ticketmaster zal die nieuwe site binnenkort lanceren, waarop de maximale verkoopprijs 115 procent wordt – die 15 procent is om de administratiekosten eruit te krijgen.

Technische oplossing

Goed nieuws, aldus SP-Kamerlid Peter Kwint die zich al een poos ergert aan de zwendel rondom concertkaartjes. “Ticketmaster is een gigantische marktpartij, dit is dan ook een grote stap richting de oplossing. Maar niet de laatste stap. Want Seatwave is niet het enige platform. Woekerhandelaren kunnen nog steeds terecht op sites als ViaGoGo of StubHub.”

“Maar in ieder geval niet meer bij ons”, zegt Bos. Hij kan weinig zeggen over het gedrag van de consument, wel dat ze het bij Ticketmaster ook vervelend vinden dat hun kaarten met winstoogmerk worden opgekocht. Ticketmaster experimenteert al met naamsgebonden kaarten, zo werd er bij het concert van Ed Sheeran bij de ArenA massaal op legitimatie gecontroleerd. Ook bekijkt de kaartverkoper of het wat zou hebben aan blockchain-technologie. “Wij denken dat de markt dit door techniek gaat oplossen.”

Maar liever de politiek, hoopt Kamerlid Kwint. Al jaren wordt er in Den Haag gepraat over hoe de tickethandel kan worden gereguleerd - een wetsvoorstel hiertoe strandde in 2017 in de Eerste Kamer. Kwint zelf heeft eerder dit jaar in een motie het kabinet opgeroepen met een oplossing te komen. “Ik heb begrepen dat ze dit najaar met een reactie komen.”