Woede maakt plaats voor verstilling in nieuwe voorstelling van Daria Bukvić

Het avondeten van de cast en medewerkers van ‘Onze Straat’ bij Het Nationale Theater, vlak voor de generale repetitie, verloopt in serene rust. Is het de Indiase catering – een geurige groentecurry met een stuk knapperige papadum – waarvan iedereen stilletjes zit te genieten? Nee, het komt door het stuk, zegt regisseur Daria Bukvić. “Ik heb nog nooit eerder in zo’n gemoedelijke en liefdevolle sfeer gewerkt. De toneeltekst van Nathan Vecht dwingt kalmte af, misschien zelfs wel iets van verstilling.”

De Nederlandse toneelauteur Vecht liep al een tijd met de tekst van ‘Onze Straat’ onder zijn arm, maar geen theatergezelschap wilde het hebben. Te grote cast, te intieme setting van toneel-op-toneel waarbij het publiek aan vier kanten rond het speelvlak zit en daardoor te duur om te produceren.

Maar Eric de Vroedt, artistiek leider van Het Nationale Theater, wist meteen: dit is hét stuk voor Daria Bukvić, een van Nederlands jongste en getalenteerdste regietalenten.

Bukvić: “En ik was meteen verkocht. Het gaat over thema’s die mij na aan het hart liggen: het leven in de grote stad, waarin verschillende culturele en maatschappelijke groepen met elkaar samenleven. Aan de hand van tien doodnormale personages achter één gezamenlijke voordeur zie je het leven aan je voorbij trekken en zich verhouden tot de grootste en de meest verwoestende natuurkracht waarmee we te maken hebben: de tijd. Uiteindelijk gaan we allemaal dood, alle schoonheid, pijn en verdriet gaan voorbij. De onontkoombaarheid daarvan wordt in ‘Onze Straat’ verschrikkelijk mooi beschreven.”

Vecht baseerde zijn tekst op de Broadway-klassieker ‘Our Town’ van Thornton Wilder uit 1938. In drie aktes die dertien jaar omspannen, zoomt Wilder in op een aantal bewoners van een Amerikaanse plattelandsdorp aan het begin van de twintigste eeuw. Vecht verplaatst de handeling naar een willekeurige grote Europese stad aan het begin van deze eeuw. Alleen de eerste en de laatste zin en de structuur in drie delen uit Thorntons origineel zijn gehandhaafd.

Alwetende verteller

Bukvić: “Een dwarsdoorsnede van de hedendaagse stedelijke samenleving: jong, oud, wit, gekleurd, met genoeg geld of niet. Een alwetende verteller, in zowel Thorntons als Vechts tekst aangeduid als ‘toneelmeester’, neemt ons bij de hand en zegt: hallo lui, nu even géén #MeToo-discussie of klimaatcrisis. Mag ik even inzoomen op hoe gewone mensen leven, in deze stad, in deze straat, aan het begin van een nieuw millennium?”

Als ik thuiskwam uit school en met mijn moeder voor de tv ging zitten, was daar Oprah die als een moderne godheid via het medium televisie tot je sprak Daria Bukvić

© Sanne Peper

Bukvić ziet in deze verteller, bij Thornton een klassieke wittemannenrol, een soort God die de context schept van waarnaar wij gaan kijken. “Zij is een almachtig wezen dat zegt: nu kijken we naar die of dat, of ze grijpt in: stop, nu even níét.”

God, een ‘zij’? Ja, want als Bukvić aan God denkt, ziet ze een zwarte vrouw. “Naast mijn moeder heeft Oprah Winfrey mijn beeld van de wereld gevormd. Als ik in de jaren negentig thuiskwam uit school en om vier uur met mijn moeder voor de tv ging zitten, was daar Oprah die als een moderne godheid via het medium televisie tot je sprak en vertelde over de wereld en hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Ik las het stuk en ik wist meteen dat Romana Vrede de toneelmeester moest spelen.”

Tijdens de generale repetitie is God haar tekst kwijt. Vrede, die als eerste zwarte actrice de belangrijke theaterprijs Theo d’Or won, worstelt even met de volgorde van de woorden. “… ze zullen het druk krijgen, de historici van de toekomst…”. Vrede stopt en kijkt naar de souffleur op rij twee. Die leest zachtjes hardop voor uit het script op haar knieën: “Wij laten meer nieuwsberichten achter dan…”. “O ja,” zegt Vrede, “dan al onze voorouders bij elkaar.”