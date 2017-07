Wim Sonneveld, de über-hetero

Dus zong hij: "Ons bed is zo leeg zonder jou, Carolientje." In plaats van: Carol-Jan.

Te begrijpen. Maar het schuurt ook. Vooral omdat Sonneveld zo overdreef. Het verbergen van je homo-zijn is iets anders dan te koop lopen met je 'heteroseksualiteit'. En dát deed Sonneveld.

Toen hij eind jaren vijftig terugkwam uit Amerika, riep zijn mede-speler Joop Doderer ostentatief: "De dames vielen voor hem in katzwijm." En in de tv-serie '100 jaar Sonneveld' zingt de cabaretier overtuigd: "Trouwen, dat is een man zijn taak."

Ook in de jaren zeventig, toen de homo's begonnen te emanciperen, bleef voor Sonneveld heteroseksualiteit de norm. Homo's bestonden niet. Pijnlijk, ook voor hemzelf.

Fonkelende ogen en perfecte timing

Het doet een beetje denken aan André van Duin, die het zelfs in 1993 nog niet aandurfde om achter zijn homo-gastheer Hans van der Togt aan te gaan, maar slechts achter diens assistente Leontine Ruiters.

Niet dat ik Van Duin er minder grappig om vind. Zoals ik ook de artiest Sonneveld nog altijd bewonder. Een streling voor alle zintuigen: elegante verschijning, mooie, warme stem, fonkelende ogen en perfecte timing. Je rook Amsterdam en proefde Parijs. Maar de 'echte Sonneveld' bleef buiten beeld.

In Frankrijk gebeurde ooit het omgekeerde: een hetero-artiest die het lef had homo's te omarmen. Charles Aznavour zong in 1970 'What makes a man a man'. Een destijds controversieel lied over een eenzame homo die overdag zijn moeder helpt in de huishouding, maar 's avonds optreedt als travestiet. Vervolgens treft hij zijn vrienden, met wie hij roddelt en lacht.

Maar het is voorwaardelijk plezier: 'So many times we have to pay. For having fun and being gay. Yet they make fun of how I talk. And imitate the way I walk'.