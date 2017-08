Wim Opbrouck: acteur, zanger en veel meer

De veelzijdige Opbrouck (48) is geboren en getogen in West-Vlaanderen. Eind vorige eeuw al blonk hij uit als acteur in de twaalf uur durende theatermarathon 'Ten Oorlog' van schrijver, dichter, romancier, theaterauteur en scenarist Tom Lanoye. Komend najaar is hij te zien in de Nederlandse speelfilms 'Cobain' van Nanouk Leopold en 'Oude Liefde' van Nicole van Kilsdonk. Zijn bekendheid in Nederland dankt hij onder meer aan de speelfilm 'Ventoux' (2015), waarin vier vrienden van middelbare leeftijd de gelijknamige berg beklimmen.

Ik wil de fragmenten laten zien die ik koester en een kompas zijn in mijn artistieke en private leven

'Zomergasten heeft me al zo vaak geïnspireerd, in de verhalen en in de beelden' zegt Opbrouck over zijn optreden in Zomergasten. 'Het komen en gaan van de seizoenen is van een geruststellende zekerheid. Ik wil de fragmenten laten zien die ik koester en een kompas zijn in mijn artistieke en private leven'.

Fragmenten komen uit een masterclass van acteur Michael Caine en uit de documentaire 'Ik zal uw naam niet noemen', waarin schrijver Ted van Lieshout vertelt over zijn boek 'Mijn Meneer', over zijn omgang met een pedofiele man. Verder een scène uit 'Paths of Glory', een film van Stanley Kubrick die zich afspeelt in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Hiermee is lang niet alles door en over de West-Vlaming verteld. Zo uitgebreid en divers is zijn werk dat het haast niet anders kan dan dat een lange zomeravond in zijn geval toch te kort blijkt. VPRO Zomergasten: Wim Opbrouck, zondag, 20.15u, NPO 2.

