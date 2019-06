Wilpert en Price: twee schrijversdebuten over verkrachting door een bekende

W at er nu precies gebeurde tijdens die verkrachting, hoe hij zich in haar bewoog of haar in bedwang hield, hoe zij tegenstribbelde of van angst bevroor: het wordt niet uitgebreid beschreven in twee debuutromans over verkrachting. De daad waar om alles draait, is in een paar zinnen verteld. Wat er in Bettina Wilperts ‘Wat ons overkomt’ en Rosie Prices ‘Wat rood was’ vooral toe doet, is wat die daad teweeg brengt. In beide boeken wordt de vrouw verkracht door een man die ze kent. Is dat verkrachting, ook volgens de wet? En wie vertel je over verkrachting door een kennis?

“Ze herinnerde zich dat ze op Jonas’ bed lag. Dat hij haar broek uittrok. Ze had eerst niet geregistreerd wat er precies gebeurde. Toen ze het merkte, had ze zich verzet, maar hij was sterker, had haar polsen tegen het matras gedrukt. Hij was bij haar binnengedrongen. Op een gegeven moment had ze haar verzet opgegeven, het had geen zin, ze was te dronken en hij was groter en sterker. Het belangrijkste was dat het snel voorbij zou zijn.”

Kate piekert er niet over om aangifte te doen

Wat ons overkomt van Bettina Wilpert © x

Dat is de sobere verklaring die Bettina Wilpert haar personage Anna laat afleggen. Tijdens een zomer in Leipzig, de wereldkampioenschappen voetbal zijn aan de gang, ontmoeten barvrouw Anna, tot voor kort aan de universiteit in opleiding als Russisch-Duits vertaalster, en promovendus Jonas elkaar. Anna’s ouders komen uit Oekraïne, Jonas werkt aan een proefschrift over Oekraïense popliteratuur. Al snel raken ze in gesprek. Jonas is een serieuze jongen die nog rouwt om een stukgelopen lange relatie; Anna is slim, eigengereid, fel en drinkt veel. Echte aantrekkingskracht is er niet tussen Anna en Jonas, maar het klikt wel en waarom zou je dan niet een avondje met elkaar naar bed gaan? De seks blijkt slecht, en Anna en Jonas zoeken elkaar niet meer op. Maar enkele weken later belanden ze toch, dronken, na een feestje opnieuw in Jonas’ bed. Zijn versie van het verhaal: “de seks was met wederzijds instemming geweest. Tenslotte had hij ook een condoom gebruikt. Ze had zich niet verzet. Het was nog slechter geweest dan de eerste keer, waarschijnlijk omdat ze beiden nog veel meer hadden gedronken.”

Een ongrijpbare gebeurtenis Of het genoeg is om iemand wegens verkrachting voor te veroordelen? Nu ook in Nederland gewerkt wordt aan een strafwet die aanklachten wegens verkrachting kansrijker moet maken, is Bettina Wilperts ‘Wat ons overkomt’ des te interessanter. Wilpert kruipt niet zozeer in de geest van de hoofdpersonen, maar vooral in wat zij ten overstaan van een ondervrager (een journalist, agent, sociaal werker?) onder woorden kunnen brengen over hun gevoelens en ervaringen. Het leidt tot een rationeel boek, een juridische roman, over een ongrijpbare gebeurtenis. Wilpert toont zo de beperkingen van het juridisch benaderen van verkrachting. Anna zoekt erkenning van het psychische leed dat zij aan de nacht overhoudt, maar haar aanklacht lijkt dat leed alleen maar te verscherpen. Jonas is zich van geen kwaad bewust, zou met een goed gesprek waarschijnlijk duizendmaal excuses hebben gemaakt, maar wordt door de aanklacht onderworpen aan een politieonderzoek en betaalt uiteindelijk een hoge prijs. Welke baas, collega of vriend durft een verdachte de hand boven het hoofd te blijven houden? De Duitse schrijfster Bettina Wilpert © U. Baumgarten via Getty Images Wilpert roept veel maatschappelijke en morele vragen op. Zij schrijft geen woord dat niet bijdraagt aan het op scherp stellen van haar onderwerp. Anna en Jonas vormen zo eerder een ‘casus’ dan dat zij mensen van vlees en bloed worden. Maar omdat de casus zo complex is, zo veelzijdig en zo neutraal verteld, word je voortdurend aangesproken op de vraag: wie zit hier nu fout? Kruip je wel in de geest van een verkrachte vrouw, zoals de Britse Rosie Price doet in ‘Wat rood was’ dan zie je waarover niet gesproken kan worden. Kate Quaile wordt verkracht door een familielid van haar beste vriend Max, tegen wiens rijke, artistieke familie ze een beetje opkijkt. Kate piekert er niet over om aangifte te doen. Ze vertelt Max aanvankelijk ook niets over de verkrachting uit angst hem kwijt te raken. Maar van binnenuit verteert de ervaring Kate steeds verder. Verkrachting is “niet alleen de op zichzelf staande gewelddaad, maar ook alles wat die naderhand bij haar aanrichtte, haar perceptie vervormde, haar zintuigen onbetrouwbaar maakte, haar vermogen tot vertrouwen, liefhebben en zich laten liefhebben uitschakelde, de wereld van alle kleur en licht beroofde.” Kate wordt depressief, zoekt Max niet meer op, begint zichzelf pijn te doen, kan zich niet meer concentreren en voelt zich alleen nog prettig bij zwaar lichamelijk werk.