Willemiek Kluijfhout: Dromen heb ik nodig om alle indrukken te verwerken

"Ik vind het monteren van een film altijd moeilijk, het is een soort rouwproces omdat je afscheid moet nemen van allerlei mogelijkheden en ideeën die je had. Voor mijn documentaire over Artis heb ik zo’n tachtig uur gedraaid en daar is nu anderhalf uur van overgebleven. Toch probeer ik in mijn dromen alsnog stukjes in te voegen die er niet in gekomen zijn.

Soms loop ik rond met de vraag hoe ik iets in een film moet uitwerken. Als ik mezelf in bed dwing daarover na te denken, kan een droom soms een oplossing bieden. Op die manier gebruik ik mijn dromen ook weleens actief om verdwenen spullen terug te vinden: dan denk ik sterk aan mijn ov-kaart die kwijt is en dan is er grote kans dat ik droom dat hij in de zak van mijn oude regenjas zit. Omgekeerd droom ik ook vaak dat ik dingen ergens laat liggen. Zoals vannacht: ik droomde dat ik met de crew in Berlijn was en dat alles - paspoort, cameraspullen, aantekeningen - weg was. Wat een opluchting om dan wakker te worden in het besef dat zo’n paniekdroom niet waar is!

Willemiek Kluijfhout © Jorgen Caris

Ik heb eigenlijk altijd zin om te gaan dromen: het is prettig om ’s nachts een parallel leven te leiden waarin ik vrijblijvend avonturen beleef. Dromen heb ik ook nodig om alle indrukken te verwerken. Toen een van mijn beste vriendinnen door zelfdoding overleed was dat zo’n klap dat ik bang was om te gaan slapen. Ik heb die eerste nacht een slaappil genomen. De volgende ochtend kon ik me geen enkele droom herinneren en dat voelde alsof me iets was ontnomen. Ik dacht ook: als ik die dromen uit de weg ga, dan kan ik dit nooit verwerken. Nu koester ik de momenten dat ik haar even terugzie.