Willem-Alexander wordt 50 en krijgt.. een nieuw Koningslied

“Lang zal hij leven, gelukkig en goed”, begint de aubade, “dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed.” Het lied, met muziek van Edwin Schminscheimer en tekst van Coot van Doesburgh, gaat enigszins stichtelijk verder. “Als we lachen en eindelijk praten, dan komt het goed”, klonk het zaterdag bij de presentatie van het lied op de ledenvergadering. En: “Een plaats om te leven voor ons allemaal. Wij spreken tenslotte dezelfde taal.”

De W van Willem

De vorige keer dat de Willem-Alexander een lied kreeg aangeboden was ter gelegenheid van zijn inhuldiging in 2013. Dat Koningslied werd gecomponeerd door John Ewbank en zorgde voor hilariteit en kritiek. Er brak zelfs een kleine oorlog uit tussen taalfanatici over de vraag of “de dag die je wist dat zou komen” al dan niet een grammaticaal correcte zin zou zijn. Ook het pareltje “de W van wakker, stamppot eten” zorgde voor verwarring onder het volk.

Koning Willem-Alexander wordt op 27 april vijftig jaar oud. Het is de bedoeling dat diverse orkesten en koren die dag het door Schimscheimer gecomponeerde lied zullen spelen, schrijft hij op zijn website. Een dvd met het lied, zoals uitgevoerd op de ledendag van de Koninklijke Bond, is in ieder geval op weg naar de Koning.

