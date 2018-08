Wilderniservaringen uit Zweden: 'Je hoeft echt niet helemaal naar Lapland'

Verslavend Lees verder na de advertentie Fagelsjo (Vogelmeer) is een klein plaatsje in de wildernis van midden Zweden. De weg die er doorloopt loopt dood, dat geeft de bijzondere sfeer aan het dorp. Het museum daar staat op Werelderfgoedlijst staat, het dorp is omgeven door meren en je hoort er continu vogels zingen. Dit plaatsje wekt verslavend, ik wil er steeds weer naartoe. Door het gevoel dat je daar dichter bij de bron bent?

Marja Voortman, Zoetermeer Zoveel natuur, stil, het is er fris en winderig maar bovenal indrukwekkend Fenne Booms, Culemborg

Vålådalen natuurreservaat Voor een echte wilderniservaring hoef je niet helemaal naar Lapland. In het Vålådalen natuurreservaat in de provincie Jämtland kun je dagenlang zwerven door berkenbossen, bergheiden en moerassen zonder iemand tegen te komen. Wel: duizenden rendieren, lemmingen, goudplevieren en giervalken. Je hebt wel een goede uitrusting nodig: onderweg moet je rivieren doorwaden en je dient rekening te houden met wisselvallig weer: de ene dag stralende zon, de andere dag sneeuw, mist en harde wind.

Marco van Schaik, Wageningen

Flatruet Nog ruim 100 km en nu al zien we het bord dat aangeeft of de weg over Flaruet open is. Het is zomer en dus geen zorg. We rijden op weg 84 westwaarts richting Noorse grens. In Hede kiezen we de grusväg naar Mittadalen. Oerlandschap, een enkel huis, soms verbonden door de bovengrondse elektrische leiding. Berk, den en steen, afgewisseld met een meertje. In het Samische Messlingen naar het noorden. Op de hoogvlakte, Flatruet, lopen de rendieren voor ons uit. Rondom het fjäll, met het besneeuwde Helags. Zoveel natuur, stil, het is er fris en winderig maar bovenal indrukwekkend. Op 975 meter hoogte leggen we onze steen bij het monumentje langs deze hoogstgelegen autoweg in Zweden. Wat is dit land toch genieten.

Fenne Booms, Culemborg

To be or not to be Kronborg, het slot van Hamlet in Helsingor, verdwijnt uit zicht en laat Shakespeare achter met zijn zijn. Via Göteborg, Vanersborg en Lilla Edet. Over een gravelroad met kuilen rijden we de ene na de andere boomstam voorbij, kilometer na kilometer … eindelijk: Buterud-Sluss. Rune de sluiswachter brengt onze bagage via een loopplank over de sluis naar een piepklein huisje. Op meters afstand is het dry-toilet en de badkamer is een trapje afdalend in het meer. Maar de grootste verrassing ligt aan de andere kant, over een loopbrug van 20 meter, een vlonder van hout: Buterud CS. Morgen nemen we de trein...

Ate Hamstra, assen

Trollenwandelpad Lesjöfors, een leuke bestemming in Värmland. Je weet dat een dorp op zijn retour is als zelfs de mensen van het toeristenbureau zeggen dat de kale aanblik van het dorp voldoende is om in het meer te springen. Ondanks dat heeft Lesjöfors een van Zwedens absoluut beste - ja, hoe noem je dat eigenlijk? ‘Museum’ dekt de lading van de prachtige permanente tentoonstelling op het oude industrieterrein niet. Het is eerder een kunstinstallatie die vertelt over het tijdperk dat afgesloten werd met het faillisement van Lesjöfors AB in december 1985. De Nederlandse familie De Geer zorgde voor jarenlange welvaart in Lesjöfors. Naast het museum ligt het Trollenwandelpad ‘Trollstigen”, een spannende familiewandeling voor jong en oud. Stevige schoenen aan!

A. de Jonge, Capelle aan den IJssel

Beeldenpark Pilane Uurtje vanaf Gotenburg door mooi landschap naar beeldenpark Pilane met werk van de Nederlandse kunstenaars Jaume Plensa en Hanneke Beaumont. Bronzen beelden. Geen woorden nodig, dit moet je ondergaan. Picknick mee is aan te raden, er is geen restaurant bij, alleen ijs te koop. Zie pilane.org

Elsbeth & Henk Boomker, Haren

Ga er niet heen! Rust en Ruimte? Voor jou alleen? Dat dacht je maar in dat 2000 km lange land met 9 miljoen inwoners. Nee, soms moet je een meertje delen met nóg een mens. Bah dus. En hoe val je in slaap met dat eeuwige daglicht? Doodmoe word je er van. En hoe ver is het wel niet rijden?! Malmö is wel 800 km. Nee dan liever Marseille. Mijdt het noorden en laat mij de ruimte!

Jan Draaijer, Aalten

