Wij helpen de literatuur de zomer door

Het besluit van Trouw om juist deze wisselcolumn in de zomer voort te zetten, is misschien een beetje bevreemdend. Bij uitstek is ‘de literatuur’ niet iets van de zomer. Dan komen nauwelijks boeken uit, mogelijk omdat uitgevers en boekhandelaren er vanuit gaan dat iedereen op vakantie is en dus geen boeken koopt. In Frankrijk wordt dat helemaal duidelijk: daar is na de zomer min of meer officieel sprake van de rentrée literaire, terugkeer na een afwezigheid. Nu duiken we de heerlijke letterrijke herfst in.

Ook de literaire bijlagen van kranten staken in de zomer deels hun werk, er worden nauwelijks boeken besproken, en dat zal dan weer een gevolg zijn van het feit dat er niet veel boeken uitkomen. Het is natuurlijk een mechanisme dat zichzelf in stand houdt: als uitgevers ineens zouden besluiten flink boeken uit te gaan geven, zullen boekhandelaren ze niet inkopen en recensenten ze niet bespreken en daarom laten de uitgeverijen het. Als er verandering in zou willen komen, zullen alle partijen mee moeten werken. In deze krant pakt de redactie van Zomertijd het inventief aan, elke week een ander land in het middelpunt, elke week aandacht voor boeken van allerlei aard uit het betreffende land.

Geen boek, geen verkoper of recensent: dit is de zomer

Ook het reguliere lezingencircus ligt in de zomer op z’n gat. De enige plek om schrijvers in het wild tegen het lijf te lopen zijn de festivals, Lowlands bijvoorbeeld. Dat vindt plaats van 17 tot 19 augustus. Maar ik hoorde Adriaan van Dis onlangs in ‘De slimste mens’ verzuchten dat er naar zijn optreden tijdens Lowlands (met voornamelijk muziek) anderhalve paardenkop kwam luisteren. Een ander leuk festival is Duizel in het park, in Rotterdam, óók muziek en literatuur samen. Dus: in de zomer geen boeken, alle recensenten op vakantie, boekverkopers op halve kracht en de kans om een schrijversoptreden bij te wonen is vrijwel nihil. Dat Franca Treur en ik elke week deze ruimte in de krant vullen is eigenlijk een godsgeschenk. Nu ik er eens bij stilsta: wij beiden helpen de literatuur de zomer door!

Ik schrijf ook nog even mee over Zweden. En dan voornamelijk over het getal tien. Ik ga ervan uit dat Henning Mankell niet zonder opzet zijn Wallanderreeks uit tien delen deed bestaan. Precies dat aantal werd namelijk tussen 1965 en 1975 over Martin Beck geschreven door Maj Sjöwall en Per Wahlöö. Die eerste serie is onovertrof- fen. Zij combineerden voor het eerst de klassieke detective met maatschappelijke thema's, iets wat Mankell zo’n twintig jaar later ook deed. Het grote verschil zit ’m in de humor, d ie bij Sjöwall en Wahlöö veel evidenter is. Zulke schrijvers moeten we onmetelijk dankbaar zijn, jaar na jaar ons dezelfde personages voorschotelen, Wallander, Beck, Kollberg, Frederik Melander, Åsa Torell, de sullige agenten Kristiansson en Kvant, met wie je meeleeft, mee kúnt leven, omdat hen steeds maar weer opnieuw het fictieve leven geschonken wordt.

Van de drie schrijvers leeft er nog één, Maj Sjöwall. 83 jaar oud, nog steeds werkzaam als vertaalster. Van misdaadromans.