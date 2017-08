Wie zit er nog op GeenStijl te wachten?

Telegraaf-coryfee John van den Heuvel heeft het helemaal gehad met weblog GeenStijl. De columnist stoort zich er danig aan hoe dat dinsdag de naam openbaarde van de onwel geworden chauffeur, die in juni een aanrijding veroorzaakte voor het Amsterdamse CS. Bovendien linkte de weblog de Marokkaanse nationaliteit van de man en het ongeluk aan 'de populaire islamitische aanslagmaand ramadan'. Dat het hier om een mislukte terreuraanslag zou gaan is een populaire complottheorie. Dat GeenStijl hierop inspeelt noemde Van den Heuvel in De Telegraaf “de zoveelste schandelijke actie van dit shockblog, dat jammer genoeg nog altijd onder de lat van dit concern zijn vuiligheid spuit.”

Als TMG dat niet doet niet, wie zit er dan nog wel te wachten op GeenStijl?

Saillant detail: GeenStijl is eigendom van TMG, de uitgeverij van De Telegraaf die onlangs werd overgenomen door het Belgische Mediahuis. Nadat NRC-columniste Rosanne Hertzberger opriep tot een adverteerdersboycot van GeenStijl wegens het vrouwonvriendelijke gehalte van de site, gaf Mediahuis-topman Gert Ysebaert in de Volkskrant aan als nieuwe eigenaar binnen zijn bedrijf geen toekomst te zien voor GeenStijl. Maar van verkoop is het nog niet gekomen.

Haatzaaien Jammer, vindt vooraanstaand misdaadverslaggever Van den Heuvel. “Ik stoor me al langer aan de vorm van journalistiek die GeenStijl bedrijft. Het haatzaaien, het mensen tegen elkaar opzetten. In dit geval hebben ze volkomen ongefundeerd en onbewezen iemand met naam in de terroristenhoek geplaatst.” GeenStijl poneerde direct dat Van den Heuvel moet leren lezen. De persoon in kwestie wordt nergens terrorist genoemd. “Nee, maar een en een is twee. Als je zoiets zo suggestief brengt, zullen GeenStijl-lezers niet anders concluderen dan dat er opzet in het spel is. Want wordt er een Chinees onwel in het verkeer, of veroorzaakt een dronken Nederlander een aanrijding, dan zet GeenStijl dat heus niet online.” GeenStijl heeft de sleutel tot online-succes: community. Niet inhoud Van den Heuvel benadrukt dat zijn column op persoonlijke titel is, maar zegt dat meer collega’s op zijn redactie GeenStijl liever vandaag dan morgen uit het Telegraaf-concern zien vertrekken. Als TMG dat niet doet, wie zit er dan nog wel te wachten op GeenStijl? Nou, velen: TMG zelf schat het aantal maandelijkse unieke bezoekers op 1,8 miljoen. De filmpjes op zustersite Dumpert trekken maandelijks 150 miljoen views. De uitgeverij omschrijft GeenStijl-bezoekers als “creatief, recht-voor-zijn-raap en extreem kritisch op de media en de wereld om hen heen.”

Reaguurders Het zijn die bezoekers, de ‘reaguurders’, die GeenStijl tot waardevol merk maken, denkt hoogleraar mediastudies Mark Deuze. “GeenStijl heeft de sleutel tot online-succes: community. Niet inhoud. Dat levert niks op. Los van wat je van die inhoud vindt, GeenStijl is er meester in een online-gemeenschap te creëren. Die leent zich uitstekend voor doelgroepmarketing. Nu staat TMG niet bekend om haar visie over wat ze met internet aanmoet, GeenStijl is wat dat betreft een van de bedrijfstakken waar tenminste nog iets gebeurt. Stoot je dat af, dan ben je die inhoud kwijt, maar ook de ervaring en expertise. Ik denk eerlijk gezegd dat Mediahuis gewoon zal uitmelken wat daar te halen valt.” Maar mócht Mediahuis GeenStijl in de etalage zetten, dan denkt Deuze niet dat dit voor GeenStijl een probleem hoeft te zijn. “Je kunt je een nieuw mediabedrijf voorstellen, samen met verwante titels als PowNed of ThePostOnline. Een soort Nederlands super-Breitbart.” Misschien dat dat niet veel adverteerders trekt, maar het besef groeit dat online met doelgroepmarketing het meest te verdienen is. En dan biedt zo’n bedrijf, met zo’n gebruikersgemeenschap, een interessant perspectief, aldus Deuze. John van Den Heuvel vindt het allemaal best. “Van mij hoeft die club niet offline. Kennelijk zitten er mensen op te wachten. Maar dat hoeft niet onder onze vlag.”

