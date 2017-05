Wie zijn de beste acteurs van afgelopen jaar?

Om de Theo d’Or, de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol, strijden Jacqueline Blom (‘Ondertussen in Casablanca’ van het Nationale Theater en Oostpool), Janneke Remmers (‘Troje Trilogie’ van Toneelschuur Producties), Karina Smulders (de titelrol in ‘Hedda Gabler’ bij Theater Utrecht) en Romana Vrede (‘Race’ van het Nationale Theater).

De nominatie van Jorn Heijdenrijk is een opsteker voor Dood Paard, dat dit jaar zijn rijkssubsidie is kwijtgeraakt

De strijd om de Louis d’Or gaat tussen Hans Dagelet, (tegenspeler van Jacqueline Blom in ‘Ondertussen in Casablanca’), Warre Borgmans (als George in ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ van Hummelinck Stuurman Theaterbureau), de 81-jarige Hans Croiset (voor zijn opvallende rol van aan Alzheimer lijdende vader in ‘De Vader’ van Senf Theaterpartners), Peter Van Den Begin (als Richard III in ‘Risjaar Drei’ van Toneelhuis/Olympique Dramatique) en Jorn Heijdenrijk (de titelrol in ‘Volpone’ van Dood Paard). Een opsteker voor Dood Paard, dat dit jaar zijn rijkssubsidie is kwijtgeraakt.

Beste vrouwelijke bijrol Voor de Colombina voor beste vrouwelijke bijrol zijn wederom actrices uit Volpone en Troje Trilogie genomineerd: Lotte Dunselman en Keja Klaasje Kwestro. Ook Yara Alink, die speelt in ‘Donna Donna’ van Orkater, is genomineerd. Bij de Arlecchino voor beste mannelijke bijrol gaat het tussen Sanne den Hartogh (‘The Family’ van Theater Utrecht) en Maarten Heijmans (‘Ibsens Huis’ van Toneelgroep Amsterdam). Wie van de acteurs uiteindelijk met de trofeeën naar huis gaan, zal op 17 september tijdens het Theaterfestival blijken. Op dit festival, dat zoals elk jaar op verschillende locaties in Amsterdam plaats vindt, zullen ook de beste producties van het afgelopen jaar opnieuw te zien zijn. De door de Nederlandse Toneeljury geselecteerde voorstellingen zijn: ‘De dingen die voorbij gaan’ van Toneelgroep Amsterdam, Risjaar Drei, De Vader, Race, ‘De Warme Winkel speelt de Warme Winkel’ van De Warme Winkel, ‘Dad’ van Nasrdin Dchar, Volpone, Troje Trilogie, ‘Ivanov’ van regisseur Nina Spijkers bij Toneelschuur Producties en ‘Five Easy Pieces’ van Campo en regisseur Milo Rau.

