Wie wordt er blij van het uitgelekte omroepplan?

Fons van Westerloo, oud-omroepbaas van RTL en SBS 6 Lees verder na de advertentie “Ik ben voor een sterke publieke omroep, dat hoort in een beschaafd land. Maar dit akkoord is gerommel in de marge. Die reclamestop tot acht uur ’s avonds, de regionale programma’s op NPO3, het zijn allemaal dingetjes, halve maatregelen, dit plan getuigt niet van een sterke visie op wat de publieke omroep moet zijn, waar die begint en waar die eindigt. Dit akkoord leidt tot een compromis-omroep. “Ik vind het wel heel verstandig om het verplichte ledenaantal terug te brengen naar 50.000 leden, want het werven van leden kost ontzettend veel geld. Toen ik adjunct-directeur van de Avro was, wierven we leden door dekbedden weg te geven. Dat werkte het beste. “Omroep WNL wordt hier heel blij van, want die heeft nu ruim 50.000 leden; zij kunnen dus in het bestel blijven. En dat hebben ze ook wel verdiend. Dat zeg ik echt niet alleen om dat ik in de raad van toezicht van WNL zit. Elk jaar lopen er duizenden leden weg bij de omroepen, dat is sowieso iets om over na te denken Fons van Westerloo, oud-omroepbaas van RTL en SBS 6 “Je had ook kunnen zeggen: we heffen het ledencriterium op, we stappen helemaal af van de ledengebonden omroep. Elk jaar lopen er duizenden leden weg bij de omroepen, dat is sowieso iets om over na te denken. “En wat is de bedoeling van de reclamevrije omroep online en op tv tót acht uur ’s avonds? Voor wie is dat goed, de kinderziel misschien? Maar kinderen komen die reclame op YouTube en andere kanalen gewoon wél tegen. Waarom is niet gekozen voor een compleet reclamevrije omroep? Deze halve maatregel betekent wel een forse bezuiniging voor de publieke omroep. “Door NPO3 in zijn huidige vorm op te heffen, kil je de doelstelling om jongeren te trekken binnen de publieke omroep. Dat vind ik ontzettend jammer, ik zou het zelf in dit stadium nog niet hebben opgegeven. We moeten ook niet doen alsof er helemaal niemand naar NPO3 kijkt, er zijn geregeld programma’s die wel heel goed worden bekeken. “Wat ik zou doen? Ik zou in rust een goed profiel schrijven: wat voor een publieke omroep wil je. Geen reservaat, ook geen pretfabriek. En dan zou ik zeggen: zo gaan we het eens tien jaar doen. Geef de omroepen eens wat rust.”

Willem Albert Bol, woordvoerder van de Persgroep: “Of we hier blij van worden? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat het op dit moment niet goed is geregeld. Het is vreemd dat wij met onze kranten als private partij moeten concurreren met de publieke omroep, die met belastinggeld wordt gefinancierd. Op zich lijkt het daarom gunstig voor ons als de reclame op de publieke omroep deels gaat verdwijnen. Vooral de online-reclame. De omroep heeft enorme budgetten voor online, een vorm van oneerlijke concurrenten ten opzichte van de krantensites. Lopen de adverteerders straks rechtstreeks naar YouTube en Facebook? In dat laatste geval schieten we er niets mee op. Willem Albert Bol, woordvoerder van de Persgroep “Maar hoe gaat deze maatregel in de praktijk uitpakken? Vloeien er straks echt meer reclame-inkomsten naar kranten en andere Nederlandse maakbedrijven? Of lopen de adverteerders rechtstreeks naar YouTube en Facebook? In dat laatste geval schieten we er niets mee op. “Een ander onderdeel van de plannen is om NPO3 te veranderen in een regionale zender. De Persgroep heeft veel regionale kranten, dus deze stap kan in ons nadeel zijn. Kortom, er zitten veel kanten aan dit conceptconvenant. Sommige zijn gunstig, andere negatief, en van veel is nog onduidelijk wat ze betekenen. Maar het is goed dat er wordt nagedacht over de toekomst van de publieke omroep in het Nederlandse medialandschap.”

Gerard Schuiteman, bestuurder van de Regionale Publieke Omroep: “Als de programma’s van de regionale omroep op het derde net uitgezonden worden, zullen we veel meer kijkers trekken dan wanneer we, zoals nu, op kanaal tweehonderdzoveel zitten. Die verhoogde zichtbaarheid heeft grote meerwaarde voor de regionale nieuws- en informatievoorziening. Het is wel nodig dat er dertien verschillende versies van NPO 3 komen; in Groningen moeten de programma’s van RTV Noord te zien zijn en in Brabant de programma’s van Omroep Brabant. Dat kan een prachtige invulling geven aan het derde net. “Verder is het de vraag hoe de samenwerking met de NPO er concreet gaat uitzien. Krijgen we als regionale omroepen de ruimte om bijvoorbeeld festivals uit te zenden, iets waar we nu veel kijkers mee trekken? Of worden we sterk afhankelijk van wat de NPO wil? Als we daar goed uit komen, kun je een geslaagde ‘vensterprogrammering’ opzetten, een mix van landelijke en regionale programma’s zoals nu al te zien op de BBC en in de Scandinavische landen.”

Lees ook: