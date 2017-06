Wie wispelturig heet te zijn, is niet geschikt als bedrijfspoedel van Rutte

Er vielen nogal wat woorden uit hetzelfde woordveld: Klaver werd 'gedraai' verweten, 'zwalkend optreden' en 'gezwabber'; hij had een onverwachte 'wending' gemaakt en een 'draai' die niet meer werd verwacht.

Etymologisch sluit wispelturig mooi aan bij woorden als zwalken, zwabberen en draaien

Stabiliteit bleek opeens ver te zoeken bij de 'grote belofte voor de toekomst', zoals de jonge hond Jesse Klaver nog maar kort geleden werd genoemd. Hij werd, kortom, 'wispelturig' gevonden.

Etymologisch sluit wispelturig mooi aan bij woorden als zwalken, zwabberen en draaien. Wispelturig betekent nu onstandvastig, of grillig en dient doorgaans ter typering van iemand die vaak van mening verandert en dus niet netjes aan het lijntje loopt.

Het is een oud woord, dat in de 16de eeuw is afgeleid van het werkwoord wispelen, dat net als zwalken en zwabberen in essentie heen en weer bewegen betekent. Wispelturig had echter van meet af aan de figuurlijke betekenis onstandvastig. Het woord is namelijk ontstaan als opvolger van wispelsinnich, dat onze verre voorouders gebruikten in de betekenis waarin wij nu wispelturig gebruiken: onstandvastig .

Wispelen rijmt op kwispelen en wordt zelfs soms als synoniem daarvan gebruikt. Etymologisch heeft kwispelen - het gedrag dat honden vertonen als ze blij zijn of aardig gevonden willen worden - echter een andere herkomst dan wispelen. Is wispelen verwant met weifelen, kwispelen is afgeleid van kwispel in de betekenis bundeltje takjes of bosje haren (kwast) en betekende oorspronkelijk als een kwast heen en weer bewegen.

