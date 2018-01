Wie wil weten hoe een bevrijd mens er uitziet, moet kijken naar Bo van Spilbeeck

Wie wil weten hoe prachtig een bevrijd mens er uitziet, moet vooral kijken naar Bo van Spilbeeck, de Vlaamse tv-verslaggeefster die tot begin deze week door het leven ging als Boudewijn Van Spilbeeck. Een onopvallende, wat verkrampte grijze man veranderde in een uitbundige, zelfverzekerde, stralende vrouw. Tien jaar jonger: daar was geen plastische chirurgie voor nodig maar acceptatie, van hemzelf en de buitenwereld.

In Nederland was Boudewijn geen bekende verschijning, in Vlaanderen de verslaggever van groot nieuws als de genocide in Rwanda en MH17. De schok was groot, maar de reacties waren overwegend positief, tot grote opluchting van Bo.

Wezenlijk gelukkig Wat ongetwijfeld hielp was de ontroerende openhartigheid waarmee ze vertelde over de lange weg die haar uiteindelijk hier bracht. Vijftig jaar heeft het geduurd, als 8-jarige wist Boudewijn al dat hij liever een meisje wilde zijn. De puberteit was een donkere periode, toen hij ‘op kot’ ging begon hij zich af en toe echt als vrouw te kleden. Al 25 jaar was Boudewijn af en toe Bo, die naar de supermarkt ging of op stap met vriendinnen. “Dan voelde ik mij wezenlijk gelukkig.” Laat dat ander wat ik echt wil, vrouw zijn, nu ook maar gebeuren Bo van Spilbeeck Intussen leefde Boudewijn zijn eigen leven. Hij leerde bij een toneelclub Marianne kennen en ze werden verliefd. Hij vertelde haar al vrij snel over die vrouwenkleren. Het zou wel overgaan, dachten ze toen. Ze kregen een dochter, Michèle, en een zoon, Nicolas. Tot drie keer toe gooide Boudewijn de kleren van Bo weg, daarna niet meer. “Het dubbelleven ging me beter af, omdat ik niet meer vocht tegen die dualiteit. Dat had toch geen zin. Ik had al zoveel geprobeerd om die strijd niet te voelen.”

Transitie Een echte transitie, zichtbaar voor de buitenwereld, dat was heel lang een te hoge berg. “Ik vreesde mijn fantastische job, mijn vrienden en vooral mijn dierbaar gezin te verliezen.” Tot Boudewijn na een feestje met collega’s wakker werd met een gekmakende pieptoon in zijn oren die niet meer overging. “Ik dacht: tinnitus heb ik nooit gewild, maar toch gekregen; wel laat dat ander wat ik echt wil, vrouw zijn, nu ook maar gebeuren.” “Mijn grootste zorg is dat ik wil samen blijven met mijn vrouw. Haar grootste vrees was dat onze kinderen niet meer tot ons zouden komen en dat we onze toekomstige kleinkinderen niet zouden zien.” Al die zorgen bleken het afgelopen half jaar, toen de transitie definitief werd ingezet, ongegrond. “Met kerst zei Michèle tegen mij: Papa, je ziet er als vrouw veel beter uit. Ga ervoor!” Nicolas zei: “Goh papa, ik vind het vooral erg dat jij misschien al zo lang ongelukkig bent geweest.” Over haar relatie met Marianne wil Bo niet te veel zeggen. “Ik ben altijd de man geweest in onze relatie, die heel normaal was. Mijn vrouwelijke kant hing er meer als een appendix bij. Tuurlijk besef ik dat ik het haar niet makkelijk maak, maar: we houden veel van elkaar en willen elkaar absoluut niet verliezen. Onze intieme relatie gaat sowieso anders zijn. Dat zullen we gaandeweg moeten ontdekken. Gelukkig is liefde veel meer dan seks alleen.”