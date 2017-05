Wie voorkomt dat er geen gekke dingen gebeuren, zorgt ervoor dat ze wel gebeuren

De welwillende lezer snapt best dat die deskundigen juist willen voorkomen dat er gekke dingen gebeuren oftewel ervoor zorgen dat er géén gekke dingen gebeuren, maar feitelijk staat dat er niet. De zin bevat namelijk een foutieve dubbele ontkenning: voorkomen betekent 'zorgen dat iets niet gebeurt' en als je dit werkwoord combineert met een uitdrukking die begint met niet, nooit, geen e.d., krijg je een dubbele ontkenning die een bevestiging inhoudt.

Voorkomen is een notoir voorbeeld van een werkwoord waarmee vaak foutieve dubbele ontkenningen worden gemaakt, maar ook met de synoniemen beletten, verhinderen en verhoeden produceer je in een onbewaakt ogenblik al snel een zin die onbedoeld het tegenovergestelde uitdrukt van wat je wilt zeggen.

Lezers lezen daar trouwens vaak overheen. Op zichzelf zijn zinnen met een dubbele ontkenning namelijk niet per definitie fout. Zo is 'Ik ben niet ongenegen u te helpen' een prima zin. En als een dakloze op straat zegt dat hij 'nooit geen geld' heeft, snapt ook iedereen dat de man volstrekt niets bezit. De context waarin we een zin horen of lezen is vaak belangrijker voor de interpretatie dan de precieze formulering. Al moet u deze conclusie nu natuurlijk niet opvatten als een excuus om ongebreideld zinnen met foutieve dubbele ontkenningen te gaan produceren.

Ook een vraag over taal? Mail: tdb@taalbank.nl

