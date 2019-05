Wie vermoordde Florence?

Ze waren hun tijd vooruit, de zes zusjes Mitford; onafhankelijk, ondernemend, rijk. Nancy en Jessica maakten naam als schrijver, de andere vier waren bekende socialites. Jessica Fellowes, nicht van Downton Abbey-auteur Julian, raakte gefascineerd door de zussen en schrijft een serie detectives waarin steeds een andere zus centraal staat. Ze begint met Nancy, de oudste.

Het zijn de jaren twintig en Groot-Brittannië is nog lang niet bekomen van de verschikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Er is nog schaarste aan alles, ook aan huwbare mannen. Florence Shore, petekind van de beroemde Florence Nightingale, keert na lange jaren in de noodhospitaals terug naar huis. In de trein wordt ze vermoord. Niemand snapt waarom iemand de moedige verpleegster iets aan zou willen doen. Op hetzelfde station vlucht op dat moment de jonge Louise Cannon voor haar louche oom. Bij toeval komt ze daarbij een oude schoolvriendin tegen die op stap is met de jonge Nancy Mitford. Er is een kindermeisje nodig bij de Mitfords. Louisa grijpt haar kans en komt terecht in een voor haar paradijselijke omgeving waar kinderen in fraai ingerichte kinderkamers worden opgevoed door nanny’s en ’s middags een mooi jurkje aankrijgen om thee te drinken met hun moeder.

Het verhaal is gebaseerd op een ware gebeurtenis

Ondanks het standsverschil, Nancy is upper class, Louisa dochter van een wasvrouw, worden de twee vriendinnen. Ze schelen maar een paar jaar en het leven zou rimpelloos zijn voortgegleden als Nancy niet had begrepen dat Louisa vlak in de buurt was toen de verpleegster vermoord werd. Ze besluit de moord op te lossen. Eindelijk gebeurt er iets in haar bevoorrechte maar ook saaie bestaan.

Louisa en Nancy ontdekken dat Florence de dag voor haar dood haar testament veranderde. Dan volgt een Agatha Christie-achtig plot met achtervolgingen, verkleedpartijen, een verliefde agent en een moeder die overal buiten wordt gehouden. De strakke verdeling in standen sijpelt steeds door in het verhaal. (Nancy Mitford scheef zelf essays over klassenverschillen.) Het verhaal is hier en daar wat sentimenteel en romantisch over de top maar liefheb- bers van Downton Abbey zullen het een heerlijk boek vinden.

‘De Mitford Moorden’ is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Oorlogsverpleegster Florence Nightingale Shore werd op 12 januari 1920 aangevallen in de trein naar Brighton en overleed een paar dagen later.

Oordeel: Agatha Christie-achtig plot met achtervolgingen, verkleedpartijen.

Jessica Fellowes

De Mitford Moorden (Vert. Alexandra van Raab van Canstein) Volt; 369 blz. € 17,50

