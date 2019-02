Wie verdienen er vanavond een Oscar?

Het zou zomaar kunnen dat de betaalzender de meest prestigieuze filmprijs ter wereld krijgt, als ‘Roma’ zondagnacht de Oscar voor Beste Film wint. De zwart-witfilm van Alfonso Cuarón maakt kans op nog negen andere Oscars. Trouw blikt vooruit op de uitreiking, live te zien bij Net5 in de nacht van zondag op maandag, van 2.00 tot 6.00 uur. Een presentator is er niet, want de beoogde host Kevin Hart moest het veld ruimen vanwege zijn homofobe tweets. De band Queen komt wel, om het succes van de film ‘Bohemian Rhapsody’ te vieren.

Beste Film

Wie verdient ’m?

The Favourite

Wanneer kun je schrijven dat je favoriet ‘The Favourite’ heet? Nou, nu dus. The Favourite is een verhaal over gehijg en gefluister in de koninklijke slaapkamer aan het hof van de Britse koningin Anne anno 1705. De ene intrigant doet er alles aan om de andere intrigant eruit te werken en zo in de gratie te komen bij de koningin. Het is zowel een heerlijk venijnige hofintrige als een luchtig en speels kostuumdrama. En dat alles flikt de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos terwijl hij, haast ongemerkt, ons beeld van de macht van vrouwen in de geschiedenis corrigeert. Want bij geschiedenis denken we toch meestal aan mannen. Het is ook nog eens een van de weinige films onder de genomineerde die echt iets met het beeld doet – wat toch de essentie van filmmaken is.

Maar om allerlei redenen zal The Favourite niet winnen. Waarschijnlijk kiest de Academy voor de middelmaat van ‘Green Book’.

Gemiste kansen zijn er elk jaar, maar dit jaar missen er drie wel erg grote titels in de categorie Beste Film, terwijl minstens drie middelmatige films wél zijn genomineerd. Dat is ronduit pijnlijk. ‘If Beale Street Could Talk’ is een grootse film van een visionaire filmmaker, Barry Jenkins, die in een heel eigen stijl een prachtig intiem én belangrijk verhaal vertelt. Een ander stilistisch hoogtepunt is Damien Chazelle’s ‘First Man’, over Neil Armstrong als de eerste man op de maan. En dan is er Paul Schraders ‘First Reformed’, een film over een priester in gewetensnood, gespeeld door Ethan Hawke, die zonder meer tot de beste films van het afgelopen jaar behoort. Datzelfde geldt voor het Italiaanse ‘Lazzaro Felice’ in de categorie Best Foreign Language Film. Als je deze films niet selecteert, begrijp je niet wat film is. (Ronald Rovers)