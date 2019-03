Wie sopraan Nelly Miricioiù nog een keer wil zien, is er nu een kans: in Haarlem

Op die avond voorvoelde ze het zelf, want ze bedankte haar geliefde ­Amsterdam voor alle liefde en steun door de jaren heen. En ze vond het fantastisch dat het mogelijk was ­gemaakt dat ze nog eenmaal kon ­optreden in ‘de concertzaal van mijn leven – the hall of my life’.

De Roemeense sopraan, die in de jaren 80 asiel aanvroeg in Groot-Brittannië, had een bijzondere band met Nederland. In 1979 won ze de grote prijs op het Internationaal ­Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch. Het was het begin van een opwindende carrière. In Nederland was ze een kwarteeuw lang de lieveling van het publiek van de ZaterdagMatinee, waar ze uitgroeide tot een zangeres met welhaast mythische proporties.

Met huid en haar Als Miricioiù kwam zingen, kon je er donder op zeggen dat de tent werd afgebroken. De successen in het Concertgebouw waren groots, meeslepend en veelvuldig. En altijd was daar die zangeres die zich met huid en haar uitleverde aan het personage dat ze vertolkte. Die personages kwamen op verzoek van de toenmalige artistieke leiding van de Matinee vooral uit opera’s van Bellini, Donizetti en Rossini. Het was in de Matinee dat Miricioiù ontdekte dat haar stem het beste werkte in juist die belcantorollen. Ze is er de Matinee altijd dankbaar voor gebleven dat die haar op dat bijzondere muzikale spoor zette. Maar zoals gezegd, een echt ­afscheid van haar Matinee-publiek heeft Miricioiù nooit gekregen. Een afscheid zoals dat bijvoorbeeld haar grote voorgangster in de Matinee, Magda Olivero, wel was bereid. Olivero zei in 1973 haar publiek officieel gedag in een concert met drie grote sterfscènes uit ‘Mefistofele’, ‘Adriana Lecouvreur’ en ‘La Wally’, gedirigeerd door Anton Kersjes. In 2000 had de Matinee de twee zangeressen nog wel bij elkaar gebracht. Olivero was toen een luid toegejuichte eregaste bij de uitvoering van Zandonai’s ‘Francesca da Rimini’ waarin Miricioiù de titelrol zong. Wat was het mooi geweest als Miricioiù van de Matinee de kans had gekregen om met een concert met scènes uit haar grote successen afscheid te nemen. Maar het zat er niet in.