Wie reikhalzend naar iets uitkijkt, steekt nu niet meer zijn nek uit

Sinds 1 januari heeft u het 19 keer in Trouw kunnen lezen. Je zou verwachten dat reikhalzend gemiddeld om de tien dagen of althans zo'n drie keer per maand in de krant staat, maar dat is niet het geval. Het komt in clusters voor. Zo stond het gisteren twee keer in de krant, net als op 15 juni en op 5 mei. In maart werd het woord binnen vier dagen drie keer gebruikt en ook in februari dook het binnen een paar dagen twee keer op.

Lees verder na de advertentie

Is reikhalzend wellicht zo'n woord dat je als verslaggever, columnist of eindredacteur onbewust graag zelf ook weer eens gebruikt als je het in andermans stukken hebt gelezen? Als dat het geval is, hebben we dringend behoefte aan een variant op het spreekwoord 'zien eten doet eten'.

Rekhalzen is in onbruik geraakt en reikhalzen wordt nauwelijks meer gebruikt in de oor­spron­ke­lij­ke betekenis 'moeite doen om iets te zien'

Draai je de delen van reikhalzend om, dan ontstaat er een woord met dezelfde betekenis: halsreikend. Halsreikend is weliswaar al sinds circa 1800 courant, maar reikhalzend is twee eeuwen ouder. Het is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord reikhalzen, dat oorspronkelijk rekhalzen luidde: de hals rekken om iets te kunnen zien. Door betekenisverwantschap tussen rekken en reiken ('de hand uitstrekken om iets te grijpen') raakte reikhalzen in de 17de eeuw courant als variant op rekhalzen.

Rekhalzen is in onbruik geraakt en reikhalzen wordt nauwelijks meer gebruikt in de oorspronkelijke betekenis 'moeite doen om iets te zien'. Wie nu reikhalst naar iets, verlangt er alleen nog maar vurig naar.

In deze taalrubriek worden grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Heeft u een taalvraag? Mail deze naar tdb@taalbank.nl. Lees meer afleveringen op trouw.nl/taal.