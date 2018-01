Wie neemt het op voor 'wouden'?

Zo heb je het sympathieke Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden, waarin luisteraars zich ontfermen over een woord dat ten onrechte in onbruik is geraakt. Maar er is ook een Taalloket, waar een gediplomeerde taaladviseur van het Genootschap Onze Taal elke week een taalkwestie bespreekt.

Afgelopen zaterdag ging het in het Taalloket over de vraag of je kunt zeggen 'wij wouden dat doen' in plaats van 'wij wilden dat doen'. Nou heerst in brede kringen van de bevolking de opvatting dat van Onze Taal alles maar mag, maar de dienstdoende adviseur was toch vrij duidelijk in de aanbeveling dat het hier een spreektaalvorm betreft, die je in verzorgde schrijftaal beter niet kunt gebruiken. Maar ik dacht alleen maar: waarom is er geen Gezelschap voor Verstoten Woorden?