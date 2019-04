Wie moet ik dankbaar zijn voor de uitvinding van mijn grasmaaier?

Tot nu toe gaat het echter goed. De vijver zit stampvol groene kikkers, die op de rand liggen te zonnen en allemaal tegelijk in het water springen als je er aan komt. Kikkers zijn erg leuk om te zien. Ze zwemmen als mensen. Verder gaat het ook goed in de bak, er komen alleen maar meer vissen bij. Nooit drijft er een dooie. Hoe kan dat? Eten de levenden de zieken en de overledenen op?

De tuin betekent dat ik, als ik een weekend buiten ga schrijven, in feite ga snoeien, opbinden en grasmaaien. Zit ik dan eindelijk achter mijn laptop, dan luister ik naar de vogels en dwaalt mijn blik over de terrastegels. Even later ben ik aan het uitzoeken welke vogel ik hoor, of zit ik met een mesje het onkruid uit de voegen te peuteren.

De aankoop van een schrijfhuisje is dus niet per se bevorderlijk voor de activiteit waarvoor het bedoeld is. Toch krijg ik tijdens dat werk vaak ideeën, vooral in de fietstocht ernaartoe. Het is een metafoor die niet alleen op papier bestaat: lichaamsbeweging geeft écht beweging in je hoofd.

‘Wittemannentrots’ Mijn gazon heeft niets te maken met wat ze er in Engeland onder verstaan. Het terrein is uiterst ongelijk en de droogte van vorig jaar, plus talloze molshopen van dit jaar hebben de situatie flink verslechterd. Een deel van het gazon ligt in de schaduw en wanneer ik dat deel maai is het gras nog kletsnat. Ongelofelijk dat de maaier er doorheen komt. Dankbaar geef ik er een klopje op. Ongetwijfeld uitgevonden door een Engelsman, die maaier. En ja hoor, Wikipedia schrijft de vondst toe aan de Brit Edwin Beard Budding in 1827. Die betekende een grote doorbraak voor veldsporten als voetbal, tennis en cricket. Toevallig lees ik twee dagen later een stuk op de website Frontaal Naakt van schrijfster Hassnae Bouazza. Zij is kritisch op de wittemannentrots van cabaretier Theo Maassen, die tegen documentairemaker Sunny Bergman zei dat nagellak een uitvinding is van een witte man en dat ze die dankbaar moest zijn. Bouazza schrijft “Wiskunde komt uit Irak, het getal nul uit India en zonder zwarte mannen hadden we geen bloedbank, geen verkeerslichten, geen grasmaaier en zelfs geen elektrisch licht.”