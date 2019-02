Wie is een hologram en wie niet? Niemand weet het antwoord in ‘Revolutions’

"Goedemorgen Hollanders! Het is tijd voor je dagelijkse update!", zegt een futuristisch geklede vrouw op hoge plateauzolen in de sciencefictionvoorstelling 'Revolutions'. In een glazen kuipstoel bungelt ze boven het podium en haar gezicht verschijnt op grote beeldschermen. Ze is de personal assistant van de CEO die Holland bestuurt, maar later in de voorstelling van NT Jong zal blijken dat zij het digitale brein achter deze totalitaire staat is.

Tekstschrijver Daan Windhorst, bekend van de jongerenhit 'Watskeburt', liet zich inspireren door verschillende sciencefictionromans. Herkenbaar zijn 'The Circle' van Dave Eggers (2013) en de controlerende instantie Big Brother uit George Orwells sciencefictionroman '1984', alleen gaat het hier om een Big Sister.

Sterk zijn de teksten over 'de vrije keuze'. Alles mag en niets is verboden. Maar wie zich niet aanpast, moet zelf de gevolgen dragen.

Het openingsbeeld van de voorstelling is overweldigend. Games, filmbeelden en toneel lopen vloeiend in elkaar over. We zien een hypermodern straatbeeld met personages die op hoge plateauzolen staan of rondrijden op segways en tegelijkertijd een rol spelen in de grillig vormgegeven filmbeelden op de achterwand. Ook de optredens van de CEO, die verschijnt op een metershoog doodshoofd met twee dansende Minnie Mouses op stelten, bieden een schilderachtig beeld.