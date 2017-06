Wie is die vrouw, die het leven van Philip op zijn kop zet?

Daphne du Maurier hield van verhalen met griezelige, zelfs paranormale elementen. Thrillermeester Alfred Hitchcock bewerkte ze tot klassiekers als 'Rebecca' en 'The Birds'. Ook het romantische mysterie 'My Cousin Rachel', gepubliceerd in 1951 en eerder verfilmd, is van haar hand.

Lees verder na de advertentie

De geadopteerde Philip (Claflin), die een fijne erfenis te wachten staat, krijgt bezoek van de weduwe van zijn neef. De dood van de neef was misschien wel verdacht en hij verwacht een monsterlijke vrouw. Maar Rachel (Weisz) blijkt niet alleen mooi, maar ook charmant en slim. Philip raakt volkomen verstrikt in zijn gevoelens voor haar.

Cornwall - leeg en groen, met hoge kliffen langs de zuidwestelijk kust van Engeland - speelt een belangrijke bijrol in dit kostuumdrama dat in fraaie, bedeesde natuurtinten wordt verteld. Terwijl Philips leven wordt opgefleurd met onalledaagse gesprekken, lange paardrijtochten en sensualiteit, maak je je als kijker zorgen: wie is die vrouw? Weisz (1970), de Engelse actrice die in een bijzonder productieve fase van haar carrière zit, speelt haar verrukkelijk. Als een wandelend enigma: nu eens duister en ongenaakbaar, dan weer energiek en warm. Zij is de magnetische spil in een film waarin simpele objecten als kruidenthee en een parelsnoer, een onheilspellende betekenis krijgen. Of misschien ook niet.

Voor de fans: in Cornwall, waar Du Maurier en groot deel van haar leven doorbracht en veel van haar werk situeerde, kun je als wandelaar je lol op met de My Cousin Rachel Walk.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.