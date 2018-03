Wie is de Mol?-winnaar Ruben Hein: ‘Vlak voordat ik in slaap val zeg ik vaak heel poëtische dingen’

Jan, Olcay, alle deelnemers kwamen wel een keertje voorbij. Of ik droomde dat ik weer in zo’n spelsituatie zat. Ik denk dat het misschien ook een manier was om alles wat ik daar heb meegemaakt te verwerken: al die tijd mocht ik er met niemand over praten, afgezien van mijn vriendin.

Lees verder na de advertentie

Dat vind ik grappig aan dromen: voor mij zijn ze vaak graadmeter van wat me bezighoudt. Tijdens die drie weken in Georgië heb ik trouwens nauwelijks gedroomd, ik was elke avond zo uitgeput dat ik heel vast sliep.

Het is niet zo dat dromen mijn muziek inspireren, maar ik lig wel vaak nog te praten op het moment van in slaap vallen

Ik droom niet vaak, soms heb je van die periodes - waarin ik heel levendig en realistisch kan dromen. Het blijft me alleen niet echt bij. Als kind had ik een terugkerende droom die ik me wel nog goed kan herinneren. Volgens mij is dat een heel klassieke. Ik had hem in verschillende versies, maar het kwam erop neer dat ik in een vechtpartij was beland. Ik dacht: die persoon kan ik wel aan. Kreeg ik een timmer op mijn neus, en op het moment dat ik die ander een oplawaai wilde geven was het alsof ik mijn arm door een pot stroop haalde. Als ik dan wilde wegrennen, kon ik mijn benen nauwelijks bewegen.