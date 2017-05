Wie iets 'door de helft deelt', verdeelt het in twee min of meer gelijke stukken

Volgens het woordenboek betekenen al deze varianten dat een voorwerp 'in tweeën', dat wil zeggen in twee ongeveer gelijke stukken, wordt verdeeld. Wat daarin niet staat, is wat de timmerman zegt. Die meet wat 'het' midden van de plank is en zaagt het hout dan door 'de' midden.

'Door de midden' is typisch spreektaal. Misschien zegt u het zelf ook wel. Maar zodra u erover schrijft, laat u 'de' weg. Dat komt doordat ervaren taalgebruikers intuïties hebben over wat in spreektaal wel, maar in schrijftaal niet gepast is.

'Door de midden' is een spreektalige contaminatie van 'door midden' en 'door de helft', maar ook die laatste uitdrukking wordt soms bekritiseerd. Een lezeres schrijft er altijd over te struikelen. Van Dale noemt 'door de helft' informeel en Onze Taal vond deze uitdrukking in een tweet 'niet helemaal logisch'.

Nu is logica wel het laatste criterium om woordcombinaties te beoordelen, want de betekenis van een uitdrukking is nu eenmaal geen optelsom van de woordbetekenissen. 'Iets door de helft delen' is van oorsprong mogelijk een contaminatie van 'iets door midden delen' en het archaïsme 'iets in de helft doen', maar omdat we 'door de helft delen' nu al een eeuwlang in woord en geschrift bezigen, is het bekritiseren of verbieden ervan een achterhoedegevecht.

Als iets door helft gaat, gaat het dus in tweeën en zijn er twee helften, wellicht zelfs een grootste en een kleinste helft.

