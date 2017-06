Wie helpt nu eigenlijk wie bij de kapper?

Van oudsher heeft ‘helpen’ de betekenis ‘iemand bijstaan in lichamelijke of geestelijke nood,’ maar Jessica had mij alleen geknipt. Het ging hier niet om een gezamenlijke onderneming tot het lenigen van lichamelijke nood (als je te lang haar al zo kunt noemen).

In het woordenboek staan wel allerlei afgeleide betekenissen van ‘helpen’ opgesomd, maar die leken allemaal niet van toepassing. Ik zou het knippen van haren niet onder ‘bediening’ scharen, en ik vind het ook moeilijk om het als medisch handelen te interpreteren (‘ik werd geholpen aan een liesbreuk’). En ik zal maar niet zeggen dat de laatste betekenis in het woordenboek een eufemisme voor ‘euthanaseren’ is, want daar was natuurlijk al helemaal geen sprake van.

Grammaticaal is dit een bijzondere constructie, want het voorwerp van ‘helpen’ is altijd een derde naamval geweest (in het Duits ‘jemandem helfen’), maar toch is de lijdende vorm nooit iets geweest als ‘mij werd geholpen.’ Het voorwerp is in de lijdende vorm altijd onderwerp geweest, hetgeen erop wijst dat het toch een lijdend voorwerp is.

Vanuit de betekenis zou je dit gebruik van ‘helpen’ als een vorm van framing kunnen zien: het verlenen van betaalde diensten wordt door de kapper voorgesteld als bijstand bij de oplossing van een probleem van de klant. Daar zit wat in, maar verzwegen wordt dat de hele operatie natuurlijk ook de oplossing van een financieel probleem van de kapper betreft. De rekening had dus ook kunnen vermelden: ‘Jessica is geholpen door u.’

