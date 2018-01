Wie heeft die vader vermoord? Opera 'Hamlet' is een psychologische thriller

Serge van Veggel spreekt de titel steeds op zijn Engels uit: 'Hamlet'. Dat zou eigenlijk op zijn Frans moeten, dus zonder H en met de klemtoon op de laatste lettergreep. "Maar anders denken mensen dat ik het over een soort omelet heb", verontschuldigt de artistiek leider van Opera2Day zich. Het kleine Haagse operagezelschap heeft het aangedurfd om de grote, romantische opera 'Hamlet' van Ambroise Thomas uit 1868 op het affiche te zetten.

"Als we donderdag in de Koninklijke Schouwburg de première van onze voorstelling hebben dan zal dat de 154ste keer zijn dat de opera in Den Haag te zien is. De 153ste voorstelling vond plaats in 1919, dus bijna honderd jaar geleden."

De grote hiaat tussen voorstelling 153 en 154 maakt duidelijk dat Thomas' opera, gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Shakespeare, na de Eerste Wereldoorlog uit de gratie raakte. In Den Haag is er alleen nog een uitvoering in het Italiaans geweest in 1933, maar het Franse origineel verdween voorgoed van de bühne. Niet alleen in Den Haag overigens.

"Allereerst uit persoonlijke fascinatie. Een enscenering van Dirk Tanghe van Shakespeare's 'Hamlet' was ooit een heftige openbaring voor me. Drie weken na die blikseminslag volgde een nieuwe, toen ik een voorstelling van Verdi's 'La traviata' bijwoonde, mijn allereerste opera. Die ervaringen zijn bepalend geweest voor mijn leven. Nu kan ik die twee grote indrukken van toen te combineren."

De artistiek leider en regisseur noemt zijn troupe, die als thuisbasis de Koninklijke Schouwburg heeft, met zekere trots de achterkleinkinderen van de Franse Opera in Den Haag. Het is een van de redenen waarom Opera2Day nu met een nieuwe versie van Thomas' opera komt. Een buiging van het huidige Haagse gezelschap naar het historisch andere. Waarom juist deze titel?

Het getal 153 geeft echter eveneens aan dat 'Hamlet' in Den Haag erg populair is geweest. Van 1886 tot 1919 waren er elk seizoen van het gezelschap Théâtre Royal Français - de Koninklijke Franse Opera - voorstellingen van 'Hamlet' te zien in de Koninklijke Schouwburg. Hoewel hij er nergens expliciet over heeft geschreven, zie je Louis Couperus, opgedoft en zijn snor in de pommade, in de zaal zitten. In de ban van Ophélie en haar grote waanzinsscène, het beroemdste fragment uit de opera. In de zaal waar toen op de cartouches nog componistennamen stonden, zoals Mozart en Rossini. Thomas stond er overigens niet tussen.

Ouderwetse stijl

"Het idee ontstond tijdens onze vorige productie 'Dr. Miracle's last illusion' waarin een fragment voorkwam uit de waanzinsaria van Ophélie die in deze opera zo centraal staat. In die voorstelling hebben we geëxperimenteerd met een vrijere manier van zingen, zoals je die hoort op veel oude opnamen uit het begin van de 20ste eeuw. Met dirigent Hernán Schvartzman kwamen we op het idee om eens een hele opera in die ouderwetse stijl te doen.

Misschien is dat authentiek ja, of historisch geïnformeerd zoals ze tegenwoordig zeggen. Ik zou liever willen spreken van een historisch geïnspireerde stijl.

"Groot geluk is dat in het Nederlands Muziek Archief in Den Haag nog zeshonderd dozen met materiaal van de Franse Opera opgeslagen liggen. In twee van die zeshonderd zit van alles dat met die 153 uitvoeringen van 'Hamlet' te maken heeft - partituren, orkestmateriaal. We hebben het allemaal bekeken en geluisterd naar grote zangers uit het begin van vorige eeuw als Titta Ruffo, Mattia Battistini en Nellie Melba - de favoriete Ophélie van Thomas - die allemaal fragmenten uit de opera op 78-toerenplaten hebben vastgelegd.

"We proberen dus zo dicht mogelijk bij de stijl te komen die in Thomas' tijd gangbaar was. Misschien is dat authentiek ja, of historisch geïnformeerd zoals ze tegenwoordig zeggen. Ik zou liever willen spreken van een historisch geïnspireerde stijl."