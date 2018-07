Wie gaat er nog naar de bioscoop met deze hitte?

Het afgelopen halfjaar trokken bioscopen 12,5 procent minder bezoekers dan in de eerste helft van 2017. Het gebrek aan internationale kaskrakers en een gebrek aan succesnummers van Hollandse makelij speelde daarbij een belangrijke rol. Maar ook het weer was een factor. Het was, bijvoorbeeld in april, beduidend warmer dan gewoonlijk in die maand. En warm weer is stimuleert niet tot bioscoopbezoek, blijkt uit een onderzoek van ABN Amro.

Warm weer

Natuurlijk beschikten de onderzoekers nog niet over gegevens over de huidige, hete, zomermaanden. Wel legden ze cijfers over het bioscoopbezoek vanaf 2012 tot de eerste helft van dit jaar naast gegevens over de temperatuur in die periode. Daaruit bleek volgens onderzoeker Sonny Duijn dat er een significant (statistisch betekenisvol) verband is tussen de temperatuur en het bioscoopbezoek. Dikke kans dus dat het ook niet storm liep bij de bioscopen in juli.

Door de bank genomen is koud weer goed voor bioscopen en (relatief) warm weer niet. Dat verband is er volgens Duijn door het hele jaar heen, dus ook in de winter. Een mogelijke verklaring is dat er bij (relatief) warm weer meer alternatieven zijn voor een bezoekje aan de bioscoop – in elk geval in de buitenlucht. Een andere conclusie: neerslag heeft gemiddeld genomen geen negatieve gevolgen voor de bioscoop. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters kon gisteren geen inhoudelijke reactie geven op de uitkomsten van het onderzoek. “De mensen die er verstand van hebben zijn allemaal op vakantie”, meldde een woordvoerder desgevraagd.