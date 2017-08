Wie de eerste bok schoot, was mogelijk geen jager maar een schutter

Dat hebben we te danken aan de uitdrukking een bok schieten. Over de herkomst daarvan bestaan diverse theorieën. Wordt met die bok soms een dier bedoeld? Zo ja, gaat het dan om een reebok, een geitebok of een ander mannetjesdier?

Lees verder na de advertentie

In jagerskringen worden ongetwijfeld geregeld bokken geschoten, maar omdat 'een bok schieten' juist gebruikt wordt ter aanduiding dat iets misgaat, is het onwaarschijnlijk dat deze uitdrukking uit de jagerstaal afkomstig is.

'Een bok schieten' zou ontleend zijn aan het Duits (einen Bock schießen)

Toch legde spreekwoordenkenner Stoett ruim een eeuw geleden wel een relatie met regionale varianten met andere diernamen, zoals 'een kemel schieten' en 'een kwakkel schieten'. Hij vatte de diernamen in zulke uitdrukkingen figuurlijk op voor iets wat lomp is. Echt bevredigend is de verklaring van bok als iets lomps niet.

Van Dale beschrijft naast 'een bok schieten' ook de variant 'een bok maken' en vermeldt dat bok een verouderd woord voor een klap of stoot is. Mogelijk zou de uitdrukking zijn ontstaan bij het kegelen en werd met de bok een bal bedoeld die van de kegelbaan afrolde en met een klap tegen de zijkant daarvan knalde.

Een andere verklaring is wellicht nog wat aannemelijker. 'Een bok schieten' zou ontleend zijn aan het Duits (einen Bock schießen) en afkomstig zijn uit het jargon van de schuttersgilden. Met de Bock zou van oorsprong een schot dat doel mist worden bedoeld. Volgens de overlevering zou de slechtste schutter van een schuttersfeest vroeger een bok als troostprijs hebben gekregen.

Lees meer over de Nederlandse taal in ons dossier.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.