Wie bakzeil haalt, krabbelt terug óf verliest

Toch is er wat raars mee aan de hand. In een lopende tekst wordt "bakzeil halen" doorgaans gecombineerd met 'bij', 'in' of 'met'.

Bakzeil halen over iets is typisch krantenkoppentaal: in de krantendatabanken LexisNexis en Delpher zijn de laatste dertig jaar zo'n tachtig unieke artikelen te vinden met "bakzeil halen over" en in 90 procent gaat het om een kop als "Regering haalt bakzeil over corruptiewet" of "Brussel haalt bakzeil over handelsdeal met Canada".

Sinds het begin van de negentiende eeuw wordt bakzeil halen vooral figuurlijk gebruikt

Krantenkoppen zijn in het oog springende taaluitingen die daarom een grote bijdrage kunnen leveren aan de verspreiding van woorden en uitdrukkingen, maar hoewel "bakzeil over" geregeld in krantenkoppen opduikt, schiet het met de verdere inburgering van deze woordcombinatie niet erg op.

Bakzeil halen is van oorsprong een scheepsterm, ontleend aan het Engels (to back a sail): als een zeilschip bakzeil haalt, valt de wind van voren in de zeilen, waardoor het schip vaart mindert.

Sinds het begin van de negentiende eeuw wordt bakzeil halen vooral figuurlijk gebruikt: wie bakzeil haalt, krabbelt terug of bindt in. Zoals Trump in verband met Noord-Korea. Maar de laatste tijd wordt ook van partijen die een (rechts)zaak verliezen weleens gezegd dat ze bakzeil halen. Deze betekenisuitbreiding van bakzeil halen - van terugkrabbelen naar verliezen - is blijkbaar zo vanzelfsprekend dat ze al volstrekt acceptabel wordt gevonden.

