Wibo van de Linde (1938-2018) deinsde niet terug voor een stevige stellingname

Hij introduceerde zich als ‘oude rot in het tv-vak’. Per e-mail meldde de gepensioneerde Wibo van de Linde zich enkele jaren terug bij de lokale Friese zender GPTV. Of die wellicht geïnteresseerd waren in zijn natuurfilms. Dé Wibo van de Linde? vroegen ze zich bij GPTV verbaasd af.

Lees verder na de advertentie

Jawel, dé Wibo van de Linde: die in de jaren zeventig uitgroeide tot het televisiegezicht van rechts Nederland, als presentator van TROS Aktua. Vandaag overleed hij, op 79-jarige leeftijd.

Van de Linde noemde de prins Claus pesterig 'wandelaar 204'

Na een niet afgemaakte studie economie in Groningen, begon de in 1938 geboren Amsterdammer begin jaren zestig bij bij het Amerikaanse persbureau UPI. In 1963 ging hij naar het NTS Journaal, het latere NOS Journaal, als achtereenvolgens bureauredacteur, verslaggever en nieuwslezer. Uit die tijd stamt zijn 'handgemeen' met Prins Claus, die tijdens de Vierdaagse van 1967 een microfoon wegduwt, in het gezicht van de verslaggever. Het haalt de uitzending niet, maar daags erna introduceert Van de Linde de prins-gemaal pesterig als 'wandelaar 204'.

In 1969 stapte hij over naar de AVRO, waar hij het actualiteitenprogramma Televizier Magazine opzette. Na een uitstapje als woordvoerder bij de Verenigde Naties keerde hij in 1974 terug in de journalistiek om tien jaar lang het programma te leiden waaraan hij vooral herinnerd zal worden. In TROS Aktua deinsde de presentator niet terug voor stevig rechtse stellingnames, en dat viel op, in het Nederland onder Den Uyl.

Pieter Menten Beroemd werden Van de Linde’s reportages over het oorlogsverleden van de zakenman Pieter Menten. Spraakmakend was ook de Aktua-documentaire ‘Zij moest eerst’, die hij in 1983 maakte over de gezamenlijke euthanasie van het echtpaar-Van Bemmelen. Alleen: nadat zij overleed, vertrok de weduwnaar naar Oostenrijk om met een oude vriendin te trouwen. Eind jaren tachtig werkte hij nog een tijd als omroepmanager bij de AVRO, voor een adviesbureau en als programmadirecteur bij Van den Ende. Hij was tijdelijk directeur bij de Nationale Postcode Loterij en in 2014 nog eventjes interim-manager bij de Zeehondencrèche Pieterburen, gevraagd door z'n vriendin Lenie 't Hart. Wibo van de Linde was dol op de Waddenzee, hij kwam graag op Schiermonnikoog en had na zijn pensionering een oude reddingsboot laten ombouwen, die door de oud-journalist werd gebruikt om natuurfilmpjes van zeehonden te maken. Vanochtend overleed hij op 79-jarige leeftijd, in het bijzijn van familie, liet zijn zoon weten. Van de Linde was al enige tijd ziek.