Whoaam trrrttttt!: Reinbert de Leeuw wordt tachtig jaar

“Reinbert is een soort monnik, alles staat in dienst van de muziek. Over ­liefdesrelaties wordt gespeculeerd, niets is bekend. Hoe vaak ik ook bij hem thuis ben geweest voor gesprekken, het werd nooit persoonlijk.

“Nu, op zijn tachtigste, gaat hij door. Hij blijft nieuwsgierig, gaat nieuwe ­projecten aan, duikt in Bachs ‘Matthäus-Passion’, in diens ‘Johannes’. ­Reinberts drive is enorm. Ik heb onnoemelijk veel uitvoeringen van hedendaagse muziek gehoord, bij Reinbert krijgen die altijd een ziel. In wezen is hij een romanticus.

“Ik denk dat hij zelf ook de beste wil zijn, dat streberige zit er duidelijk in. Iemand die daaraan niet tegemoetkomt, kan hij flink de mantel uitvegen. Hij wil per se dat er klinkt wat er in zijn hoofd zit. En lukt je dat niet als ­musicus, dan kun je het zwaar hebben met hem. Maar uiteindelijk kan hij ­musici boven zichzelf laten uitstijgen, dat maakt zijn concerten zo meeslepend.

“Hij was in de jaren tachtig, ­negentig een kunstpaus – als je iets voor ­elkaar wilde krijgen in de hedendaagse muziekscene kon je eigenlijk niet om Reinbert heen. De ensemblecultuur in ons land kon mede door zijn inzet tot grote bloei komen. Hij had een belangrijke stem, kreeg overal ­potjes met geld los.

“Reinbert komt uit een familie van dominees en heeft zelf ook een ­zendingsdrang: hij wil dat mensen mooi vinden wat hij mooi vindt. Als je niet van, ik noem maar iemand, György ­Ligeti kan genieten, heb je volgens hem een armzalig leven. Hem is dan ook ­verweten dat hij elitair is. Er is maar één weg bij hem, die van de overtuiging hoe goed de muziek is. Door die monomanie kan hij de hedendaagse componisten ook zo sterk verdedigen.

Vakantie van levensbelang

Louis Andriessen is componist en sinds hun studententijd bevriend met Reinbert de Leeuw.

“Sinds we elkaar als conservatorium­student hebben ontmoet, eind jaren vijftig, hebben we elkaar niet meer uit het oog verloren. We wilden allebei vechten voor de nieuwste muziek, die moest gehoord worden – zoiets smeedt een hechte band, je bent strijdmakkers. Met Reinbert kon ik het permanent over nieuwe muziek hebben, en over jazz, hoewel ik van dat laatste meer fan ben dan hij. Reinbert hield van onbekend terrein, en hij sleepte me daar volledig in mee.

“Hij is op zijn best achter de piano of als hij dirigeert, dan kan hij opgaan in zijn passie. Ik heb hem lang alleen als pianist gekend, met dirigeren is hij veel later begonnen. We hebben heel veel samengespeeld, quatre-mains de symfonieën van Brahms en Tsjaikovski, dat ging heel goed. Het plezier in het musiceren is van de eerste dag tot op heden gebleven.

“Hij zei een keer: ‘Ik ben niet een echte componist geworden zoals jij, omdat ik te veel muziek mooi vindt. En jij zegt nee tegen heel veel muziek.’ Hij heeft zich toegelegd op dirigeren en uitvoeren, dat laatste zit diep in hem en dat begon met het pianospelen. De stukken die hij heeft geschreven, bewonder ik. Een blaffende hond in zijn werk ‘Der nächtliche Wanderer’, ge­niaal – zoiets heb ik nooit gedurfd.

Reinbert is een bezeten mens. Daar moet je mee oppassen, anders val je neer Louis Andriessen

“Reinbert heeft bijna al mijn grote stukken tot nu toe in première ­gebracht. Hij haalt ook fouten uit de partituur die ik nog niet gezien had. ‘Moet dat niet een bes zijn?’ En hij heeft bijna altijd gelijk. Hij kent mijn muziek door en door, de verbindingen, de harmonische systemen. Door dat enorme begrip voor en van de noten werken componisten graag met hem samen. Typisch voor Reinbert: wat je doet, moet je goed doen, en dus moet je kritisch zijn en blijven.

“Zijn gedrevenheid komt in hem als privépersoon even sterk naar voren als bij de musicus. Al die spelletjes die we gespeeld hebben, hij is een briljant bridger! Er is een lange periode geweest dat we hebben gegokt. Bij gokken zit een factor die je niet kunt beheersen, daarvoor is het gokken. Vervelend voor hem, want hij kan absoluut niet tegen verliezen. Spelletjes met toeval erin, daar houdt hij niet van.

“Reinbert is een bezeten mens. Daar moet je mee oppassen, anders val je neer, daarvoor zijn de inspanningen die bij een dergelijke gedrevenheid horen te groot. In Reinberts geval is op vakantie zijn, met ruimte om zich heen en vrienden bij de hand, van levensbelang.”