Weten is nog geen kennen

Bij 'kennen' en 'kunnen' kom je al gauw terecht bij de ergernis dat mensen 'je ken nooit weten' zeggen, of 'ik kan hem al mijn hele leven,' en dat slaat een interessante gedachtewisseling meteen dood. Maar probeert u maar eens na te gaan in welke zinnen je 'weten' zou gebruiken en in welke 'kennen,' en waarom. Dat is veel interessanter.

Ik geef u graag de hele uitwerking als huiswerk op, maar ik zal alvast wat interessante dingetjes aanstippen: op het eerste gezicht is 'ik weet iets' ruwweg hetzelfde als 'ik ken iets,' maar 'weten' kun je met een bijzin gebruiken en 'kennen' niet (wel: 'Ik weet dat het regent'; niet: 'Ik ken dat het regent'). Met een onbepaalde enkelvoudige zelfstandigheid kan het vaak allebei ('ik ken een loodgieter' en 'ik weet een loodgieter') maar bij bepaald of meervoud loopt het weer uit elkaar (wel 'ik ken die loodgieter,' maar 'ik weet die loodgieter' of 'ik weet loodgieters' is gek).

Het lijkt erop dat 'kennen' betekent dat je kennis hebt van eigenschappen van een complexere zelfstandigheid. Bij 'weten' gaat het erom dat je enige kennis hebt als resultaat van onderzoek ('weten' is etymologisch ontstaan uit 'gezien hebben'). Zeg je 'ik weet een loodgieter,' dan zeg je dat je een loodgieter gevonden hebt. Bij 'ik ken een loodgieter' zeg je alleen dat je kennis hebt van nadere details (naam, adres, reputatie). Er hoeft geen sprake te zijn geweest van een zoektocht.

