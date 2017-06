Western met thrillerelementen op het Roemeense platteland

We zijn in het noordoosten van Roemenië. In die uithoek, bij de grens met Oekraïne, liep regisseur Bogdan Mirica als jongetje geregeld rond. Tijdens vakanties logeerde hij bij zijn grootmoeder op het platteland en keek hij zijn ogen uit. Alles was hier rauwer en directer. Toen Mirica besloot om zijn eerste speelfilm te maken, hoefde hij niet lang na te denken over een locatie om te filmen.

Om het gebied te verkennen, schiep hij Roman, een stadse jongeman die op een dag een enorme lap grond van zijn grootvader erft, en op pad gaat om de 550 hectare grasland te verkopen. Wat moet hij ermee?

Roman is de vreemdeling die in een afgelegen gehucht arriveert, en langzaam de ongure wereld van de bewoners wordt ingezogen. Het is een gemeenschap van mannen met blaffende honden. Met boven de voordeur Winchesters met hagelpatronen, voor het geval er groot wild in aantocht is. Als er 's avonds bij de barbecue onenigheid ontstaat, wordt dat opgelost met een robbertje worstelen.

De scène waarin de politiechef het schoeisel van de afgehakte voet pelt, is een kunstwerkje op zich

De afgehakte voet die op een dag in de plaatselijke pomp wordt gevonden, zet een oude politiechef aan het werk. De scène waarin hij 's avonds thuis het schoeisel van de voet pelt, op zoek naar een clou, is een macaber kunstwerkje op zich.

Er zijn genoeg signalen dat Roman zich beter uit de voeten kan maken, zeker na de ontdekking dat zijn grootvader een prominente rol speelde in de lokale onderwereld. Zijn voormalige handlangers zitten bepaald niet te wachten op de stedeling die 'hun' land wil verkopen. Toch blijft Roman. Het zou zomaar kunnen dat die arme, rauwe, gewelddadige wereld ook een aanzuigende werking heeft.

Verrassend Câini (Roemeens voor honden) is een film over de duistere krachten van de menselijke natuur. Dat komt met name in de tweede helft van de film los, op het moment dat een schedel met een hamer door midden wordt gespleten. Angstaanjagend is dat er nauwelijks een rechtvaardiging is voor het geweld. De film krijgt daarbij meer en meer het aanzien van een western op het Roemeense platteland, al wordt er ook inventief gehusseld met elementen uit thrillers en horror- en politiefilms. Geweldig is de oude politieman van wie niemand meer iets verwacht, maar die zich in een laatste krachtsinspanning opricht tegen het kwaad. Heel verrassend om tussen de regisseurs van de Roemeense New Wave ook eens iemand te treffen die zich liet inspireren door typisch Amerikaanse genrefilms. Bijzonder is dat Mirica niet kopieert, maar met zijn genremix een volledig eigen wereld schept waarin mannen worstelen met elkaar maar vooral ook met zichzelf. Mirica werd er vorig jaar in Cannes voor bekroond met de prijs van de internationale filmkritiek.

