Wesley Kassels maakt frisse, zurige drankjes ‘met de bite van een biertje’

Een zolderkamer in Rotterdam - negen trappen hoog - een grote tafel met kookketel, drie zestig- litervaten en Wesley Kassels ertussen in korte broek en een shirtje, want de verwarming moest altijd op 27 graden. Zo begon het, de brouwsels van Kassels. “Een goede vriendin had die zolderkamer over. We hebben de vloerbedekking vervangen door zeil, en de muur met makkelijk afneembare verf beschilderd.” Geen overbodige luxe, want Kassels werkte aan een recept voor Kombucha, een fermentatiedrankje dat - in de experimenteerfase - best kan ontploffen. “De basis is thee met suiker”, vertelt de 34-jarige Kassels. “Daarna voeg je een kolonie van gist en bacteriën toe. De gisten eten de suikers op, en maken fructose en alcohol. De bacteriën gaan met de alcohol aan de slag: die zetten ze om in zuren. Er komen allemaal enzymen, vitamine B en C vrij, en koolzuur.”

Je moet dus opletten dat de kolonie niet te enthousiast bezig gaat met de suikers - een kwestie van de juiste temperatuur bepalen - maar verder is het niet heel moeilijk, zegt Kassels. “Drie weken wachten: de gist en bacteriën doen al het werk zelf. Ik zette leuk een muziekje voor ze op. Playlist ‘Happy Tunes’ van Spotify stond 24 uur per dag aan. Gist lééft, hè.”

Gat in de Nederlandse markt

Kassels was al jaren met voeding en gezondheid bezig. Hij werkte als gymleraar op een Rotterdamse basisschool, voetbalde op hoog niveau, gaf bootcamps en coachte mensen die gezonder wilden leven. Zijn week zat volgepropt met sport en bewegen, maar halverwege 2016 had hij het gevoel dat hij vastzat.

Op een Australisch marktje, ergens tussen Sidney en Brisbane, zag hij een jongen een goedje uit eikenhouten vaten verkopen. Een fris zurig drankje, ‘zonder alcohol maar met de bite van een biertje’. Je kreeg er energie van, je werd er niet dik van, en het zat vol voedingsstoffen, vertelde de jongen, die vervolgens prompt zijn kraam een uurtje aan Kassels toevertrouwde. Alsof het was voorbestemd: “Stond ik ineens zijn verhaal te vertellen en kombucha te verkopen.” En een gat in de Nederlandse markt te ontdekken. “Koffie, thee, wijn, bier en frisdranken hebben we in Nederland in alle varianten, maar er zijn geen tussenvormen zoals dit.”

Een flesje Mister Kombucha. © rv

Teruggekomen van zijn wereldreis ging Kassels meteen op fermentatiecursus in Dublin, daarna begon het oefenen. Hij bedacht een recept dat niet gebaseerd is op zwarte of groene thee, zoals gebruikelijk, maar op kruidenthee van onder meer brandnetels.

Sinds een half jaar is Kassels’ Mister Kombucha te koop in cafés en sportwinkels in Rotterdam en omstreken. De achtstegroepers van de basisschool waar Kassels nog drie dagen in de week gymleraar is, hebben het weleens geproefd, maar ‘zaten er nog niet zo op te wachten’. “Voor de diehard frisdrankdrinkers is het zuurdere kombucha geen makkelijke smaak”, geeft Kassels toe.

De productieplek is inmiddels verplaatst van de tropische leenzolder naar een lokale bierbrouwer. En vorige week besloot topchef Herman den Blijker Mister Kombucha op de kaart te zetten in zijn restaurant in Rotterdam.

Zie ook misterkombucha.nl.

In deze rubriek vertellen mensen hoe ze van hun ambacht hun beroep gemaakt hebben. Lees andere afleveringen op trouw.nl/zelfgemaakt.