Werk Dumas kon wel in Gouda blijven

Museum Gouda verkocht het doek in 2011 op een veiling voor bijna een miljoen euro aan een Aziatische handelaar. Dat leidde tot veel ophef, omdat het museum het volgens de richtlijn van de museumvereniging eerst aan andere musea had moeten aanbieden.

Volgens Kreuk heeft hij de directeur van het museum een miljoen euro geboden. “Meer dan hij uiteindelijk op de veiling heeft gekregen. Met daarbij ook nog eens de belofte dat ik het werk tien jaar aan het museum zou uitlenen. Maar langer had ook gekund.” ‘Met dollartekens in de ogen’ besloot de museumdirecteur toch te veilen, schrijft Kreuk in zijn boek. “Dat is aan hem, uiteraard, maar op televisie hoorde ik hem later zeggen dat niemand in Nederland geïnteresseerd was het werk te kopen - exemplarisch.”

Gerard de Kleijn, destijds directeur van Museum Gouda bevestigt dat er contact is geweest met Kreuk, niet rechtstreeks, maar via Theo Schols. Die is een oom van Kreuk; ze trekken al jaren samen op in de kunstwereld. De Kleijn zegt zich de hoogte van het bod niet meer precies te herinneren. “Het was in ieder geval wel meer dan de zeven ton die het minimaal moest opbrengen.” Een bedrag dat geen enkel museum in Nederland er voor over had, aldus De Kleijn. Hij checkte of Kreuk een ‘bonafide partij’ was. “Ik hoorde dat hij bekendstond als iemand die kunst weer verkoopt, nadat het een tijdje in musea heeft gehangen. Ik dacht: stel je voor dat het schilderij na tien jaar twee keer zoveel waard is geworden en hij het dan uit het museum haalt om het weer te verkopen. Dan zou iedereen me een sufferd vinden.”

Daarom besloot hij het schilderij toch te laten veilen in plaats van te onderhandelen met Kreuk. Die bood ook mee op de veiling. “Vanaf zes ton was ik samen met een Aziaat de enige bieder. Bij diens bod van 950.000 euro haakte ik af”, vertelt Kreuk. “Met de veilingkosten erbij zou het bedrag ruim boven het miljoen komen dat ik eerder had geboden. En dat was al een hoog bedrag.”

