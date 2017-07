Wellustig rabarberrommeltje

De inspiratie kwam van de oer-Engelse Eton mess, het 'rommelige' dessert van aardbeien, slagroom en verbrokkelde meringue. Dit mess-achtige rabarberrecept maakte ik zonder brokjes schuim, maar er is weinig op tegen om daar wel wat van door de slagroom te scheppen voordat die met de rabarberpuree gemengd wordt.

Koop voor dit toetje vooral roze of rode rabarber, want groene stelen zijn zuurder. Ze zijn nog niet rijp en rijpen ook niet na.

Recept

Zet ruim tevoren een grote kom (waarin straks de slagroom geklopt kan worden) in de koelkast. Verhit de oven tot 200°C. Schil de stelen niet, het is niet nodig en jammer van de mooie kleur die met schillen verloren gaat. Trek alleen eventueel aanwezige stugge dragen van de rabarber af. Snijd de stelen in plakjes.

Meng stukjes rabarber, geraspte sinaasappel- en citroenschil, suiker en vanillesuiker en het citrussap in een ovenvaste schaal. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet hem in de oven. Na een half uur tot drie kwartier zijn de stukjes rabarber heel zacht. Laat ze uitlekken in een zeef, vang het sap op en laat dat inkoken tot ongeveer 2,5 dl. Laat het stroperige sap afkoelen, maar zet het niet in de koelkast, want het moet niet gaan kristalliseren.

Pureer de stukjes rabarber en laat de puree afkoelen. Klop de slagroom dik lobbig, maar niet helemaal stijf. Spatel de rabarber-met-citruspuree door de room en vervolgens een deel van het ingekookte sap. Roer niet grondig, de bedoeling is een gemarmerd effect.

Schep de rabarberroom in glazen coupes. Zet de rest van het stroopje op tafel voor wie wat extra ervan over de rozige wolk wil lepelen.

Serveer er desgewenst zoete Turkse koekjes (un kurabiyesi) bij. Als u tenminste gekozen hebt voor het rabarberroommengsel zonder verbrokkelde schuimpjes, anders gaat het allemaal wel héél ver.

