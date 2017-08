Welkom op het Leidseplein. Decor van decadentie

In lijn 5 schalt die stem, onmiskenbaar herkenbaar voor iedereen die weleens in een Amsterdamse tram heeft meegereden. Na de *ping* hoor je: “Leidseplein - Leidse-square, entertainment area” Het is gebruikt als intro van het nummer ‘Een barkie’ van De Jeugd van Tegenwoordig (2013). Een ‘barkie’ is een Surinaams leenwoordje: het staat voor 100 euro. Die euro’s gaan alle honderd op, met gemak, deze avond rond het Leidseplein, het decor van ‘Een barkie’ en opvallend veel vaker decor in Nederlandse rapnummers.

Nu zijn er gezelliger terrasjes te bedenken dan die toeristententen waar je vijf euro voor een Heineken stukslaat, opgepropt in dat driehoekje tussen het Hirschgebouw, de Stadsschouwburg en de grote glazen pui van coffeeshop The Bulldog.

Er zijn mooiere pleinen om overheen te flaneren in Amsterdam dan die rommelige plek, die bodemloze bouwput waarop trams, taxichauffeurs, voetgangers, fietsers en oprukkende terrasstoelen voortdurend strijd leveren. En er zijn laagdrempeliger, hippere clubs te vinden, aan de rand van de stad, of zelfs op het concurrerende Rembrandtplein, een kilometer verderop.

Gezien worden

Het befaamde Leidseplein: voor veel Amsterdammers ei-gen-lijk een no-go-area. Niet voor hiphoppers uit de hoofdstad. Zij gedijen daar uitstekend, tenminste, als we de teksten van de rappers mogen geloven. Het Leidse is hun natuurlijke habitat. Zelden zul je ze horen over de geneugten van het Rembrandtplein, en al helemaal niet over kroegjes in het Eindhovense Stratumseind, de Groningse Poelestraat of het Rotterdamse Stadhuisplein.

We stappen uit de tram en lopen eerst de hoek om, de drukte van de Lange Leidse Dwarsstraat in. Daar viert Lil avond na avond feest, in het Cooldown Café, ingedrukt tussen de vele goedkope eettentjes. Zou het oorzaak of gevolg van Lil’ Kleine’s spendeerzucht zijn dat het café ‘De Kleine’ als ondertitel heeft? In zijn recente hit ‘Je Gaat Zo Dik’ (2017) roept Kleine zijn fans op al hun studiefinanciering er in één avond doorheen te rammen, om net zo ‘dik’ als hij te kunnen gaan. Dat kan volgens Lil’ Kleine nergens beter dan in de Cooldown, zo’n café waar op de deur op drie manieren staat geschreven hoe mensen er geweigerd kunnen worden.

Het Leidse, in de nacht, is een plek om gezien te worden. Maar ook een plek om te verdwijnen. Na het indrinken in de Cooldown hobbel je door naar de exclusieve Jimmy Woo, waar het alleen al statusverhogend werkt als je die smalle, donkere deur binnenkomt, onder die omineuze Chinese tekens. Dat leerde Willy Wartaal ons al in ‘Shenkie’ van de Jeugd van Tegenwoordig (“ík hop hip als een konijn in de Jimmy Woo”). Daarbinnen wil je, nee, moet je gezien worden als je iets voorstelt in de Nederlandse rapgame. Het is dé plek om je verdiende royalties te verbrassen aan bottleservice Hennesy, net als The Opposites in feestklassieker ‘Dom, Lomp en Famous’ (2007).

Rapformatie Yung Internet eert het plein in hun druggy ‘Prins van het Plein’, Yelli rapt zelfs er begraven te willen worden, daar ‘tussen de Bulldog en de Burgerking’. Hij is niet de enige, ook Donnie ziet daar het liefst zijn laatste rustplaats, mocht uitgaan zijn dood worden, rapt hij in ‘Was mijn handen in Grey Goose’ (2015).