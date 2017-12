Welke woorden maakten in 2017 hun entree in Trouw?

Afgelopen jaar debuteerden heel wat neologismen in Trouw. Zomaar een greep: gifmest, allahoe-akbardist, doofpothuwelijk, gluursoftware, hyenamassa, koeienmilitie, siswet, sleuteltoerisme, sterfsubsidie, turboweide, tweetocratie en zombienatuur.

De meeste neologismen zijn gelegenheidswoorden, die spontaan worden gevormd zodra ze nodig zijn. Een voorbeeld is gifmest (giftige mest). Siswet (wet tegen straatintimidatie), sterfsubsidie (compensatie voor boeren die gebruikmaken van de stoppersregeling) en gluursoftware zijn ook nog eens fascinerend omdat hun betekenis niet meteen duidelijk is. Omdat die woorden aandacht op zichzelf vestigen, worden ze bewust waargenomen en is er een kans dat de lezer ze onthoudt.

Meer denkwerk vergen vertalingen, zoals doofpothuwelijk (cover-up marriage) en hyenamassa (hyena mob: een volksmassa die iemand lyncht). Ook een woordspeling als pensioenbewusteloos is een bewuste nieuwvorming. Dat woord stond afgelopen jaar in drie artikelen in Trouw en zal wel beklijven omdat het ook elders gangbaar is geworden.

Ten slotte zijn er nieuwvormingen waarmee een auteur aandacht wil vragen voor een opvallend verschijnsel of probleem. Zulke instrumentele woorden, zoals zombienatuur, zijn vooral interessant voor onze woordenschat als de bedenker ze vaker gebruikt en bij voorkeur in diverse media. Dan treedt de kracht der herhaling in werking.

