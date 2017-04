Welk kunstwerk past bij uw geest?

Welk kunstwerk vond je eerst mooi, maar nu niet meer? En welk kunstwerk doet je denken aan je pubertijd? Het zijn zomaar een paar vragen uit het lijstje met vijftien vragen over kunstwerken die Sonja Schulte je op Twitter voor de voeten werpt. De als kunsthistorica opgeleide journalist zette de lijst begin deze maand op Twitter. “Ziehier een vijftien-kunstwerken-challenge. Wie wil is van harte uitgenodigd mee te doen.”

Het idee is simpel: elke dag beantwoord je op Twitter één van Sonja’s vragen. Het begrip ‘kunstwerk’ mag je trouwens breed opvatten. Alle creaties mogen meedoen, van schilderijen tot gerechten, van toneelstukken tot podcasts.

Schulte gaf zelf de aftrap. Het kunstwerk dat haar herinnert aan haar pubertijd is de cd ‘Jagged Little Pill’ van Alanis Morissette. Het kunstwerk dat ze vroeger mooi vond, maar nu niet meer, is Salvador Dalí’s ‘De volharding der herinnering’. (U weet wel, een van zijn schilderijen met slappe, smeltende klokken.)

Tekst loopt door onder het nummer 'Ironic' van Alanis Morissette, van de plaat 'Jagged Little Pill' uit 1995.

Al snel stroomden de antwoorden van anderen binnen. De overeenkomsten zijn soms sterk. De meeste mensen denken bij hun kindertijd al snel aan kinderboeken, al is dat bij de een Ot & Sien en bij de ander de Narnia-serie van C.S. Lewis.

Veel andere vragen leveren juist uiteenlopende antwoorden op. Neem vraag 9: ‘Deze past bij je geest’. Arno Jacobs stuurt een foto van ‘The Fata Morgana Sculpture’ van Jean Tinguely: een imposant, chaotisch bouwwerk, een soort motor van veelkleurige wielen, die met riemen aan elkaar verbonden zijn. “Het is er druk en vol en dit houdt alles geordend en gaande”, schrijft Jacobs. Charissa Meijer plaatste bij dezelfde vraag een schilderij van Tjalf Sparnaay van tulpen die ondersteboven in een vaas staan. Zonder toelichting.

Vraag 12 gaat over kunstwerken die de huidige staat van de wereld reflecteren. Judith Ploegman plaatst de enorme, angstaanjagende pop van Jordon Wolfson, die vorige maand nog aan grote stalen kabels door het Stedelijk Museum in Amsterdam werd gesleept. "Voyeuristisch, hypermodern, en waanzinnig (meeslepend)." Maaike Wind kiest voor S-Town, een ‘prachtige en verdrietige’ podcast van de makers van Serial.

Al scrollend langs de antwoorden spijker je op je gemak je kunstkennis bij. Tegelijk laat iedere serie antwoorden zich lezen als een beknopt interview. Je vraagt je af wat er schuil gaat achter elk antwoord en denkt tegelijkertijd aan de kunstwerken die je zelf zou noemen. En – wat zijn uw antwoorden?

#15kunstwerken

