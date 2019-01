Welcome to Marwen: Een ongemakkelijke film over nazi’s met een volstrekt achterhaald vrouwbeeld

Als je niet weet dat ‘Welcome to Marwen’ gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, lijkt het een van meest bizarre en ondoordachte Hollywoodproducties van de laatste jaren.

Steve Carell speelt de rol van Mark Hogencamp, een kinderlijke kluizenaar die in en om zijn stacaravan een soort fetisjistisch poppenparadijs heeft gebouwd dat slechts bevolkt wordt door fotomodellen met grote borsten en eindeloze benen en door nazi’s. De heroïsche poppenavonturen van Hogencamps alter ego Hogie worden met gelikte visuele effecten verteld, de zogenaamde werkelijkheid wordt gespeeld door echte acteurs.

Obsessie met naaldhakken

Oh, denk je, hier worden niet echt gruwelijke clichés van vrouwelijke schoonheid opgevoerd. Het zijn maar poppen. Maar nee, even later blijkt dat de poppen op echte vrouwen uit Marks omgeving zijn gebaseerd die net als de poppen voortdurend met eindeloze benen en laag uitgesneden decolleté voor de camera gaan staan. Hadden we het net niet over nazi’s, denk je dan, of loopt de camera zich hier echt ongegeneerd te verlekkeren aan een volstrekt achterhaald vrouwbeeld?

Nou ja, beide. Het excuus van de film is dat we door de ogen van Mark Hogencamp kijken, een striptekenaar die ook in realiteit door een bende neonazi’s zodanig is mishandeld dat hij niet langer kon tekenen en poppen ging gebruiken om verhalen te vertellen. Of zijn obsessie met naaldhakken van voor of na die mishandeling stamt, wordt niet duidelijk.

Op zich is het een ontroerend verhaal. Maar het is hier zo zuurstokzoet en bizar seksistisch tot een film gemaakt dat je met de minuut ongemakkelijker zit te kijken.