Weinsteins vrouw wist van niets. Echt niet

Heeft ze echt nooit iets doorgehad? Absoluut niet, zegt Georgina Chapman, de bijna ex-vrouw van filmproducent Harvey Weinstein. Ook zij beseft dat weinig mensen zullen geloven dat je tien jaar kunt samenleven met een man die talloze vrouwen heeft geïntimideerd, aangerand en zelfs verkracht, zonder een signaal op te pikken.

'Ik dacht altijd dat ik een goed huwelijk had', zegt de 42-jarige Georgina in een interview met Vogue. Waarom ze ooit viel voor de 24 jaar oudere Harvey? 'Hij is ontzettend slim en charismatisch.' Waarom ze niets doorhad? 'Hij was veel op reis en ik ben niet het type dat zich afvraagt waar mijn man uithangt als ik even niets van hem hoor.' Ze had immers zelf ook een razend druk leven, als succesvol ontwerper en eigenaar van modehuis Marchesa. En als moeder van dochter India (7) en zoon Dashiell (5).

Ze heeft in ieder geval de steun van Anna Wintour. De hoofdredacteur van Vogue en hogepriesteres van de modewereld heeft Georgina absolutie verleend. In haar redactioneel schrijft ze dat ze zeker weer dat Georgina nooit heeft geweten van het wangedrag van haar man. Actrice Scarlett Johansson liet zich alweer zien in een ontwerp van Marchesa.

Het liefst zou ze onzichtbaar zijn en de afgelopen vijf maanden kwam ze zo min mogelijk buiten. Maar er werken tachtig mensen voor haar modehuis en die rekenen op haar, net als haar compagnon Keren Craig. Ook voor zichzelf en de kinderen moet ze er weer tegenaan, want het is maar de vraag of er veel zal overblijven van het Weinstein-familiekapitaal.

Toen Harvey vorig jaar oktober werd ontmaskerd, duurde het twee dagen voor Georgina zich realiseerde wat er aan de hand was. Toen vluchtte ze met de kinderen naar vrienden. 'Ik ben zo naïef geweest', stelt ze vast. 'Soms kan ik het nog steeds niet geloven.' In de eerste weken kon ze nauwelijks eten binnenhouden en viel ze kilo’s af. En nog steeds heeft ze af en toe het gevoel geen adem te kunnen halen. 'Ik huil veel, vooral om mijn kinderen. Ze houden van hun vader. Wat gaan de mensen tegen ze zeggen, wat voor toekomst hebben ze? Voor hen vind ik het onverdraaglijk.'

100.000 dollar

Niet iedereen is overtuigd van Georgina’s onschuld. Actrice Rose McGowan, een van de slachtoffers van Harvey die werd afgekocht met 100.000 dollar, is bikkelhard in haar oordeel: Georgina was nooit zo beroemd geworden zonder de hulp van Harvey. Het startkapitaal van modehuis Marchesa kwam van Weinstein. Actrices werden gedwongen Georgina’s jurken op de rode loper te dragen. Het wangedrag van haar man nam ze voor lief, twitterde Rose in reactie op het interview in Vogue.

'Ik heb geen idee wat er in Harveys hoofd omgaat – blijkbaar heb ik dat nooit gehad', is de bittere conclusie van Georgina zelf. Ze hebben regelmatig contact, over de kinderen en de scheiding. Maar als iemand wil weten hoe het gaat met de gevallen tycoon die zich afgelopen week meldde bij de politie en mogelijk jaren achter de tralies verdwijnt, zegt ze: 'Het is wel -gebleken dat ik niet de juiste persoon ben om die vraag te beantwoorden.'

Harmen van Dijk bespiegelt wekelijks de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Lees hier meer afleveringen.