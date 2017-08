Weinig uitdaging of verrassing in het Londense stadspark van Harry the Hermit

In Engeland is Harry the Hermit een bekende figuur. Deze kluizenaar bewoonde jarenlang een geïmproviseerd huisje in een van Londens meest geliefde landschapsparken, Hampstead Heath. Toen projectontwikkelaars dreigden hem te verjagen, won hij in 2007 in de rechtszaal een vergunning om te blijven op zijn landje, dat inmiddels miljoenen ponden waard was.

'Hampstead' is een losse, romantische bewerking van dit verhaal, dat onder regie van Joel Hopkins een gestaag kabbelend, traag verlopend drama wordt zonder de humor waar je op hoopt. Diane Keaton speelt een Amerikaanse weduwe die in een sjiek appartementencomplex tussen roddelende vrouwen woont, en zich tot haar eigen verbazing aangetrokken voelt tot de kalme, onaangepaste bosbewoner.

De vrolijke, 71-jarige Keaton heeft nog immer een huppeltje in haar tred, maar ze valt wat gemakkelijk terug op maniertjes van het type nerveuze vrouw dat ze zo vaak heeft gespeeld. Brendan Gleeson, wiens rossige haar nog fel door zijn grijze wenkbrauwen en baard steekt, kan op zijn sloffen overtuigend een anti-sociale mopperpot spelen en doet dat dan ook.

Samen zijn ze een mooi stel, maar noch het scenario noch de regie heeft de ambitie hen uit te dagen tot verrassingen. Dat is jammer voor de acteurs, maar ook voor de kijker. Die kan deze anderhalf uur beter doorbrengen in een mooi stadspark.

