Weinig kippenvel bij Ilse DeLange in de Ziggo Dome, wel veel feelgoodmomenten

"Hallo Ziggo Dome! Wat fijn dat ik dit voor de eerste keer kan zeggen." Ilse DeLange is zaterdagavond oprecht dankbaar dat ze voor het eerst in haar lange loopbaan in deze zaal staat en meteen ook een uitverkocht huis heeft. Echt verbazingwekkend is het natuurlijk niet dat ze Ziggo Dome weet uit te verkopen. DeLange behoort immers tot een van de succesvolste zangeressen van ons land en heeft genoeg hits op haar conto staan om zo'n grote zaal aan te kunnen. Maar die opgetogenheid pas wel perfect bij haar imago van anti-diva.

Lees verder na de advertentie

De 41-jarige muzikante is iemand die stipt op tijd begint en haar fans waar voor hun geld geeft met een show die een half uur langer duurt dan de aangekondigde twee uur. Natuurlijk trakteert ze haar gehoor op haar grootste hits, al moeten ze tot het eind van de avond wachten om nummers als 'So incredible' en 'Miracle' te horen.

Het optreden begint met een reeks nummers van haar meest recente album 'Ilse DeLange' en die songs blijken live niet onder te doen voor haar oudere werk. Integendeel, ze onderstrepen de ontwikkeling die DeLange als songschrijver heeft doorgemaakt. Haar nieuwe werk klinkt gelaagder en subtieler dan haar vroege songs.

Grote verrassingen vallen in Ziggo Dome niet op te tekenen. Gekleed in een zilverkleurige glitteroutfit brengt DeLange een show zonder veel poespas en liveversies die dicht tegen de originele aanliggen. Kleine verrassingen zijn er wel. Zo zingt ze als een van de toegiften het songfestivalnummer 'Calm after te storm' solo en brengt ze een duet met de Amerikaanse zanger Calum Scott. Ook krijgen de jonge zangers Blackbird, Judy Blank en Joe Buck de kans een nummer te zingen. "Ik ben op het moment in mijn carrière dat ik jonge zangers kan helpen en dat doe ik graag", stelt DeLange. Dat dit welgemeend is, blijkt als bandlid en singer-songwriter Yori Swart een nummer mag zingen. DeLange kijkt ernaar, met een lach van oor tot oor.

Enig minpunt van de avond is dat de ontroering niet echt wil toeslaan. Alleen bij het emotioneel geladen nummer 'Love Goes On' over haar overleden vader, kun je in de zaal een speld horen vallen. Maar bij andere ballads is het alsof DeLange zich niet de tijd toestaat om een moment van verstilling te pakken. Weinig kippenvel dus bij haar eerste optreden in Ziggo Dome, maar wel veel feelgoodmomenten. Veelvuldig brengt DeLange aantrekkelijke songs die uitblinken door sterke melodieën en prachtige zangpartijen en die je het blije gevoel geven van een goede vriend die onverwacht langskomt.

Lees meer muziekrecensies op trouw.nl/muziekrecensies.