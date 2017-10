Weinig experiment, veel lieflijke onderwerpen bij Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst

‘Ergens aan het begin van de zomer is het ieder jaar zo ver, iedereen onder de 35 die iets doet met verf stuurt zijn werk in voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst.’ Zo begon kunstenaar Niek Hendrix in 2013 een bespreking van de prijswinnaars van de prijs die al sinds 1871 wordt uitgereikt door de Nederlandse vorst of vorstin.

Dit jaar deed Hendrix ook (weer) zelf, samen met nog driehonderd kunstenaars, aan de wedstrijd mee. En deze keer niet zonder succes: de jury selecteerde zijn werk, samen met dat van 23 anderen, voor de tentoonstelling in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Hij viel bovendien in de prijzen: hij kreeg, net als de drie andere prijswinnaars, gistermiddag de prijs van 6500 euro uitgereikt door koning Willem-Alexander.

Kort daarvoor had Benno Tempel, juryvoorzitter en directeur van het Haagse Gemeentemuseum, het juryrapport voorgelezen. Onder de inzendingen trof hij ‘weinig experimenten’ en een krampachtige hang naar realistische, lieflijke onderwerpen: selfies en families, bloemen en tuinen. Onder de afvallers zaten bovendien grote hoeveelheden ‘coffeeshopkunst’, schilderijen met een combinatie van streetart en sciencefiction, vaak in felle, fluoriscerende kleuren.

Bij winnares Janine van Oene (1988) is die zoektocht duidelijk nog bezig. Ze is de meest traditionele schilder van de prijswinnaars: met grote, zwierige streken zet ze realistisch ogende, krachtige figuren, zoals een serie monden of een klassieke vrouwenfiguur, in een schemerige leegte. Letterlijk: het doek waarop ze schildert is transparant, zodat een tweede laag eronder, die ze ook beschildert, voor extra diepte zorgt.

Trend

Voor prijswinnaar Vera Gullikers (1991) gaat het ook over verplaatsen, of beter gezegd: schoonmaken. In het vegen, poetsen en ordenen dat je bij het schoonmaken doet, ziet ze een overeenkomst met de schilderkunst. Haar schilderijen, met titels als ‘Poetsdoek’ - waarbij ze de verf met schoonmaakmiddel verwijderde - en ‘Testdoek’, waarbij vier kleuren verf op allerlei manieren zijn uitgeprobeerd, zijn inventief, maar misschien ook een beetje plat.

Anesthesia I , door Niek Hendrix © RV

De schilderijen van Niek Hendrix (1985) ten slotte, lijken op het eerste gezicht op foto’s. Foto’s van tanden, of nee, foto’s van de gipsafdrukken van tanden, zoals de tandarts ze maakt. Pas van dichtbij is duidelijk dat het wel degelijk om een schilderij gaat: dwars over de tanden lopen de strepen van de kwast, arceringen vormen de rondingen van de tanden.

De koning had, zo vertelde hij bij zijn toespraak, de kritische bespreking van Hendrix uit 2013 gelezen. En hij is ‘razend benieuwd’ wat de kunstenaar, nu hij zelf heeft gewonnen, over deze editie zal schrijven. Eén trend had Willem-Alexander in elk geval zelf kunnen constateren. Sinds hij sinds 2013 de prijs uitreikt, heeft hij zeventien mannen en drie vrouwen mogen feliciteren. Dit jaar zijn de vrouwen voor het eerst sinds lange tijd in de meerderheid. Ook daarin weerspiegelt de selectie de samenleving, het zijn, grapte hij, ‘verhoudingen waar we ook in de sport aan gewend zijn geraakt’.

De tentoonstelling van het werk van de 24 geselecteerde kunstenaars is nog tot 5 november te zien in het Paleis op de Dam in Amsterdam.