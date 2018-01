Weinig avontuur, wel veel blije warmte bij kruisbestuiving Typhoon en Sinfonietta

Typhoon en Amsterdam Sinfonietta

Blij was hij. En mede daarom kwamen wij ook allemaal erg blij de zaal uit, de mooie Stadsgehoorzaal in Leiden. Daar gaf Typhoon samen met Amsterdam Sinfonietta het derde concert van de tien in de reeks 'Breder dan klassiek'. De rapper was het avontuur aangegaan, nadat hij twee jaar terug in Zwolle Wende Snijders had zien optreden met het klassieke strijkorkest, en hem - op voorspraak van diezelfde Wende - het verzoek van Sinfonietta bereikte of hij ook zoiets wilde overwegen.

Optreden met 'Sinfo', zoals hij de klassieke band liefkozend noemde, was een droom. Nog steeds zong hij op blote voeten, maar verder was alles een beetje anders. Zijn liedjes werden door de strijkerssound 'opgetild' zei hij, en gelijk had hij. Voor Typhoon zelf, die al vaker aangaf niet op één stijl vastgepind te willen worden, was deze samenwerking een groot avontuur waarvoor hij 'best zenuwachtig' was geweest. Voor ons, de blije luisteraars, sprong het avontuurlijke wellicht toch wat minder in oog en oor.

Zeker voor wie zich eerdere 'gasten' in de 'Breder dan klassiek'-projecten van Amsterdam Sinfonietta herinnerde. Zo kwam de Canadese ster Rufus Wainwright vorig jaar vaker uit zijn comfortzone en was de mix tussen pop en klassiek toen gedurfder en blikverruimender dan nu.

De enige stap van Typhoon richting het klassieke repertoire was zijn rol als bladomslaander toen jazzpianist Jef Neve, zijn Vlaamse vriend, het tweede deel speelde uit het 'Pianoconcert in G' van Maurice Ravel. In dat fragment hoorde je ook meteen hoeveel ingenieuzer Ravel omging met harmonie, dissonanten en modulaties. Daarbij vergeleken was Neve's Einaudi-achtige compositie 'Solitude' wel erg overgoten met 'n één-toonsoortsaus die na vier minuten al wat zwaar op de maag ligt.