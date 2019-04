Weg met lange rijen, vette hap en modder: festivalgangers willen luxe

Zodra het eerste waterige zonnetje zich heeft gemeld is er geen houden meer aan, dan steekt de gezondste zomerziekte de kop op: festivalkoorts. Het is een aandoening die zich sinds het legendarische Woodstock-festival in Catskill Mountains in de Verenigde Staten (1969) over de hele wereld heeft ­verspreid. Maar waar de romantiek van het primitieve lange tijd leidend was, heerst nu de hang naar luxe, blijkt uit een analyse van tal van ­Europese festivals, gedaan door ­evenementenplatform Eventbrite. Trouw pikt de trends eruit, samen met Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg.

1. De vip rukt op Natuurlijk, ze bestaan nog, de festivalgangers die zielsgelukkig worden van een modderig terrein, rijen bij de douches en een lek tentje. Toch is er vooral een ontwikkeling de andere kant op. De welvarende evenementenbezoeker wil, gesteund door de bloeiende economie, bandjes kijken vanaf de rode loper. Hij wil glamping (kamperen met luxe), vip-decks en fast lanes, waarbij je tegen een meerprijs lange rijen kan overslaan. Voor iedere ondernemer die een gewaagde vega-reep op de markt wil loslaten, of die gekke pannekoek met caramel en zeezout is een terrein vol welwillende feestgangers het walhalla In 2018, zo bracht Eventbrite in kaart, kende ruim de helft van de 91 in het onderzoek betrokken Europese festivals op een of andere manier een vip-element. Het gekst maken ze het op het Solstice Festival in IJsland. Daar kan de vip (een very important person) een kaartje kopen van 1 miljoen dollar. Behalve optredens van artiesten krijg je daar privéjet-vluchten voor, een spa, massages, luxe diners, een helikoptervlucht over IJsland en accommodaties die, laten we zeggen, iets meer comfort bieden dan een koepeltentje. Ook populaire Nederlandse, meerdaagse festivals bieden deze zomer glamping-opties en andere extra’s. “De vip rukt inderdaad op”, ziet Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg. “Popmuziek begon als tegencultuur, maar vijftig jaar na Woodstock is pop de overheersende jongerencultuur. Er zijn nu verschillende generaties bezoekers, met verschillende behoeftes. De een haalt de hele nacht door, de ander gaat vroeg onder de wol om de volgende ochtend fris op een lezing te zijn. Vroeger zeiden we: iedereen is gelijk, daar beginnen we niet aan. Maar festivals zijn 24-uurs evenementen geworden, met allerlei typen mensen.” Directeur Eric van Eerdenburg van Lowlands. © Werry Crone

2. Festivals zijn voedselpioniers Geen beter laboratorium dan een festival. Voor iedere ondernemer die een gewaagde vega-reep op de markt wil loslaten, of die gekke pannekoek met caramel en zeezout, is een terrein vol welwillende feestgangers een walhalla. In de Flevopolder bij Biddinghuizen was Lowlands het eerste festival, misschien wel ter wereld, dat naast friet en hamburgers ook experimenteerde met andere snacks. Van Eerdenburg: “Wij hebben dat er vanaf het begin proberen in te krijgen. Zo was er al snel een Italiaans restaurant. Inmiddels is er bijna op elk gebied wel aanbod. Pannekoeken, sushi, een supermarkt; het is er allemaal. Vorig jaar hadden we een Restaurant van de Toekomst, gekoppeld aan het thema bevolkingsgroei. Vooruitstrevende horecaondernemers toonden toch maar mooi aan dat eten in de toekomst nog heel lekker­­ kan zijn. Er was ook een Syrische foodtruck, die stalen echt de show. Festivals vinden het leuk om een podium te bieden aan pioniers op dat gebied. Die twee culturen passen ook goed bij elkaar. Met je foodtruck van a naar b heeft natuurlijk een charmante bijklank. Je kunt er echt een hit mee worden in festivalland.” Glamping op Lowlands. © Hollandse Hoogte

3. Niet alleen, maar in een groep Wie een festival bezoekt, gaat met zijn vrienden. Niks ieder voor zich en god voor ons allen. Nee, bandjes kijken en over het terrein of de camping struinen moet een gezamenlijke beleving zijn. Volgens de analyse van Eventbrite bieden festivals in binnen- en buitenland dan ook steeds meer groepsarrangementen aan. Dat gebeurt in Nederland niet alleen bij Lowlands, maar ook bij popevenementen als het Indian Summer Festival (in Langedijk). Muziekliefhebbers­­ kunnen dan tegen een kleine korting tien of meer kaarten in één keer te bestellen. Andere festivals, zoals Paaspop (bij Schijndel) en Mysteryland (in de Haarlemmermeer), richten bijvoorbeeld exclusieve vriendenzones in op de bij het festival behorende campingterrein. Zo kun je bij Paaspop met 24 vrienden verzekerd bij elkaar zitten. Zo luxueus als je maar wenst: voor de vriendenzones zijn een partytent, een mobiele douche- of toiletcabine, elektriciteit en een picknicktafel (met een zogeheten beer pong-spel) beschikbaar. Als je maar betaalt. Van Eerdenburg: “De gages van artiesten zijn gestegen. Festivals zijn daarom op zoek naar andere manieren om de ticketprijs acceptabel te houden.” Dat de focus nu naar het groepsgevoel gaat, komt volgens de baas van Lowlands overeen met een maatschappelijke behoefte. “De samenleving lijkt misschien geïndividualiseerd, maar wat we zien is dat juist hele groepen naar de festivals trekken. Natuurlijk zijn ook bij ons de mobieltjes niet meer weg te denken maar de tendens is toch dat de bezoeker van nu een festival ziet als iets enorm sociaals.” Best Kept Secret © Koen Verheijden

4. Het aanbod is enorm In de global village die de wereld in het post-Woodstocktijdperk is geworden, kan elk festival in Europa eenvoudig en relatief goedkoop worden bereikt. Van Boedapest tot Dublin en van Dubrovnik tot Reading; het aanbod is schier onuitputtelijk. Je kunt zeggen: festivals zijn zo leuk, daar kun je er nooit te veel van hebben. Maar het kan ook te gek worden, vindt Van Eerdenburg: “Voor Nederland zou het goed zijn als er minder festivals waren. Wereldwijd groeit de concurrentie fors. Dat groeiende aanbod drijft de prijs van artiesten op. Daar moet je in mee, want als je afhaakt, verlies je.” Popfestivals willen de oude rocker, die opgroeide met Pearl Jam, The Pixies en The Smashing Pumpkins, niet kwijt. Maar de jongere lichting kickt op hip-hop en elektropop. Dat betekent dat festivals slim moeten programmeren en mee moeten in de toenemende behoefte aan meer comfort. Aan de andere kant ziet Van Eerdenburg dat de markt ook zelf z’n werk doet. “Slecht georganiseerde festivals, of evenementen die niet met hun tijd meegaan, vallen vanzelf om.” Het evenwicht vinden tussen populair en alternatief is belangrijk, maar tegelijkertijd moeilijk. “Het publiek mort weleens bij sommige acts, maar doet dat ook als je ze niet hebt.” De muzikale generatiekloof helpt niet. Popfestivals willen die oude rocker, die opgroeide met Pearl Jam, The Pixies en The Smashing Pumpkins, niet kwijt. Maar de jongere lichting kickt op hip-hop en elektropop. En die lichting is veel groter, die kun je niet missen. Toch moet je vooral wel je eigen identiteit houden en eigenwijs blijven, vindt de Lowlands-stuurman. “Blijf tegendraads.” En wat die romantiek betreft, met dat lekkende koepeltentje en dat primitief baggeren over een modderig terrein, tja, dat ligt toch echt al een tijdje achter ons, weet hij. “Wij beschikken al heel lang over een uitstekende drainage.”

De vip en het festival Op het Defqon festival, eind juni in Biddinghuizen, kun je een twintigpersoons villa huren vanaf 3500 euro per persoon. Inbegrepen: een butler, een jacuzzi en een complete barbecue. Vervoer met een privéjet of helikopter behoort tot de extra opties. Het Verenigd Koninkrijk heeft de meeste vip-festivals in Europa. Drie van de vier festivals bieden upgrades aan, die meestal toegang tot geven de plekken waar de artiesten huizen. In Nederland biedt 70 procent van de meest populaire festivals vip-arrangementen aan. De gemiddelde vip-ticket koper is 33 jaar oud, 58 procent is man en 55 procent is twintiger. 45 procent is bereid om ruim de helft extra te betalen voor een vip-ticket. (bron: Eventbrite)

